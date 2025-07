VIDEO Kamere snimile povlačenje mora na Havajima nakon potresa

Web kamere su zabilježile značajno povlačenje razine mora duž dijelova obale Havaja dok se tsunami valovi približavaju otocima. Snimke s otoka Kauai i Oahu, gdje se nalazi glavni grad Honolulu, pokazuju kako se razina vode u posljednjem satu naglo smanjila. Tsunami obično uzrokuje neuobičajeno povlačenje oceanske vode od obale prije dolaska glavnih valova, piše CNN.

Snažan potres magnitude 8.8 stupnjeva pogodio je u srijedu poluotok Kamčatku na ruskom dalekom istoku, izazvavši tsunami do četiri metra visine, oštetivši zgrade i pokrenuvši uzbune i evakuacije diljem Tihog oceana. Nekoliko je ljudi ozlijeđeno u taj zabačenoj ruskoj regiji, a stanovništvu većeg dijela japanske istočne obale, teško stradale u katastrofalnom potresu i tsunamiju 2011. naređeno je da se evakuiraju.

🚨#BREAKING. A tsunami has officially hit Hawaii. Water is rapidly receding at Hanalei Bay on Kauai — a classic warning sign. Buoy data near Nawiliwili confirms the first wave. Coastal areas must evacuate now. This is real. pic.twitter.com/9P7ZqJCCrS