Na Havajima izvanredna situacija, seizmolog upozorio: Ovo će biti test za cijeli Pacifik

Razoran potres magnitude 8,8 po Richterovoj ljestvici pogodio je u srijedu istočnu obalu Rusije, točnije poluotok Kamčatku, izazvavši snažan tsunami s valovima visine između tri i četiri metra. Prema prvim informacijama, ima ozlijeđenih, a brojni stanovnici su evakuirani iz priobalnih područja. Valovi tsunamija potom su pogodili i obalu Japana, no, prema službenim procjenama, bili su manji od prvotno očekivanih. Tsunami upozorenje izdano je i za Havaje, gdje su vlasti aktivirale sustav za izvanredne situacije.

Seizmolog Harold Tobin sa Sveučilišta Washington izjavio je za CNN da ovakav potres "možda neće biti opasan kao onaj razornog intenziteta 9.0 iz 2011. godine, koji je izazvao nuklearnu katastrofu u Fukushimi". Ipak, upozorio je da su široko rasprostranjena upozorenja i pripreme za izvanredne situacije “zasigurno opravdani”.

– Ovakvi potresi u otvorenom moru ponekad imaju osobinu da energiju usmjere prema oceanu, a ne prema kopnu u neposrednoj blizini. Ako se pokaže da je to slučaj i ovoga puta, to će biti dobra vijest za sve – rekao je Tobin. Dodao je i kako će situacija na Havajima poslužiti kao test za ono što se može očekivati diljem pacifičkog vatrenog prstena. – Može se dogoditi sve – od toga da nema nikakve značajne štete, do ozbiljne devastacije u područjima koja su neposredno uz obalu. Najveća opasnost prijeti lukama, marinama i priobalnim gradovima. Ljudi koji se nalaze daleko od mora ili na nekoliko metara nadmorske visine ne bi trebali paničariti – naglasio je Tobin za CNN.

Američka Nacionalna meteorološka služba (NWS) upozorava da bi dio sjeverne obale Kalifornije mogao biti posebno pogođen zbog specifičnog oblika morskog dna. Meteorolog Danny Schmiegel iz ureda NWS-a u Eureki objasnio je za CNN da podvodna dolina u tom području može djelovati poput lijevka i usmjeriti valnu energiju prema obali, povećavajući visinu i silinu udarnih valova.

Na potezu od Cape Mendocina do granice s Oregonom očekuju se valovi visoki i do 1,5 metara, a to je područje pod najvišim stupnjem upozorenja – tsunami upozorenjem. Ostatak zapadne obale SAD-a, uključujući i Los Angeles, stavljen je pod tsunami savjetodavno upozorenje. Stanovnicima se savjetuje da se ne približavaju obali i da slušaju upute nadležnih službi. Posebno zabrinjava situacija u Crescent Cityju, koji je 1964. godine pretrpio katastrofalne posljedice tsunamija izazvanog potresom jačine 9,2 u Aljasci.

Posljednji put kad su Havaji bili suočeni s prijetnjom tsunamija koji je prešao cijeli Pacifik bio je 11. ožujka 2011., kada je potres magnitude 9,1 u Japanu izazvao valove visoke do četiri metra. Najveće plime tada su zabilježene na otocima Kauai i Big Island, a šteta se procjenjuje na više od 7,5 milijuna dolara. Iako su od tada unaprijeđene karte evakuacije i sustavi sirena, vlasti i dalje pozivaju stanovnike da se drže podalje od plaža, luka i drugih priobalnih područja. Trenutna prijetnja nosi slične opasnosti – jake struje, nagle promjene razine mora i više valova kroz nekoliko sati.