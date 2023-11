VIDEO Jesu li izgledni svemirski ratovi? Astronom: Da nisu 60-ih potpisani ugovori, gore bi bilo svega

Astronom Korado Korlević gostovao je u studiju Večernji TV-a te komentirao jesu li izgledni svemirski okršaji, odnosno ratovi. "Postoji nešto što zovu 'svemirske snage, ali to je trenutno jedno zezanje. Nitko nema sredstva za nešto tog tipa napraviti", kazao je uvodno. Na pitanje postoji li svemirsko naoružanje, istaknuo je: "Da, postoji. Ne na način na koji bi se moglo zamisliti jer postoje međunarodni ugovori 60-ih godina potpisani da se neće ta proliferacija oružja širiti u svemir. Postoje špijunski sateliti, postoje neka oružja, tipa lovci špijunskih satelita ili uništivači satelita, ali to nije razvijeno do te mjere da možemo reći: 'Ovo je novo bojište'. Na svu sreću da nije tako. Da nije tih 60-ih godina to potpisano, gore bi zbilja bilo svega".

"Tako da, recimo da nije onako očajna situacija kakva bi mogla biti, ali da su svi shvatili da je to onaj sljedeći korak, radi se jako na tome", kaže. Govoreći o trenutnoj situaciji na tom području, ističe kako nitko neće javno obznaniti takve informacije s obzirom na to da one spadaju u "najtajnije tajne".

"Ono što možemo znati su projekti razvoja prije nego što su osnovane američke svemirske snage prije par godina. Znači, znamo da će napraviti sustav nadzora, da će biti sigurno nadzor oko Mjeseca jer je Mjesec jedno mjesto od kuda može krenuti napad. Jako je komplicirana situacija. Trenutno su špijunski sateliti vrh vrhova onoga što treba napraviti, bez njih svi su slijepi i gluhi",

Jako se malo zna, kako kaže, o tome je li bilo pojedinih bitki. "Znamo, recimo, da se jedan kineski špijunski satelit približio američkom špijunskom satelitu. Izgleda da ga je proučavao i slikao. Svi su oni pucali na svoj satelit, ne možeš na tuđi jer je onda frka", tvrdi.

"Sigurno se radi na sustavima za ukrasti tuđi satelit. Znamo da su hakeri napali centre i kontrole satelita. Čak i kad je krenuo rat u Ukrajini, hakeri su napali ruski centar i njihove satelite, bili su isključeni neko vrijeme", ustvrdio je te pojasnio kako to predstavlja veliki problem te kako se sustav potom treba resetirati.

