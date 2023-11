Što morate napraviti ako ste popili kiselinu? Gastroenterolog objasnio: 'Ne uzimajte ništa sami'

Slučaj trovanja u Rijeci iz bočice mineralne vode uzbunio je cijelu Hrvatsku s obzirom da brojni građani redovito piju ovu vodu kao i druga pića iz boca. Tim povodom za Večernji TV govorio je gastroenterolog Ivica Grgurević iz KB Dubrava koji je, pozivajući se na svoje iskustvo, govorio o opasnostima za čovjekov organizam do kojih može doći ako popije neku kiselinu ili lužinu. Pojasnio je kako su i kiseline i lužine korozivna sredstva koja nagrizaju određene strukture površine na tijelu ili u tijelu s kojima dođu u dodir.

- Kiseline i lužine se razliju po svojim kemijskim svojstvima kao i načinom korozivnog djelovanja. I jedno i drugo sredstvo kada se popije neke reakcije kreću već od usta, grla, jednjaka, želudca pa sve do tankog crijeva – rekao je Grgurević.

Pojasnio je kako lužine više oštećuju jednjak, a kiseline želudac i dvanaesnik kao i da je razlog tome činjenica što se lužine lakše popiju i progutaju dok se kod kiselina javlja jače pečenje te se stoga popije manja količina. Ipak, sve ovisi i o tome koliko toga završi u probavnom sustavu, odnosno koliko se toga popije i proguta.

Napominje i kako su bol i pečenje posebno intenzivni kada se popije kiselina koja se javlja odmah u ždrijelu. Kako se ona spušta u želudac tako čovjek dalje osjeća bolove i pečenje. Ti bolovi ljude natjeraju i da se odmah jave pacijentu.

- I kiseline i lužine prvo nagrizaju površinski dio, a onda penetriraju dublje. Kod nekoga dođe i do perforacije jednjaka, želudca ili tankog crijeva što onda uzrokuje teške upalne procese. Prilikom gutljaja ta sredstva mogu završiti i u dišnom sustavu i uzrokovati ozljede dišnog sustava – rekao je Grgurović.

U svim tim slučajevima važno je znati kako treba što prije zatražiti pomoć liječnika kao i da se ne uzimaju samoinicijativno nikakva neutralizirajuća sredstva jer to može biti i krivo ali i opasno. Naime, u njihovom kontaktu s lužinama i kiselinama dolazi do dodatnog oslobađanja energije koja može oštetiti tkivo.

Govoreći o tome koliko su česte ovakve opekline rekao je kako one nisu toliko česte te da više od 50 posto slučajeva gdje se popiju lužina ili neka kiselina je kod djece koja to popiju iz neznanja. Manje od 50 posto se odnosi na odrasle osobe od kojih dio to radi i radi nekih svojih suicidalnih namjera. Za Hrvatsku nema podataka o broju ovakvih slučajeva ali kaže kako s vremena na vrijeme imaju takve slučajeve. U SAD-u godišnje se zabilježi oko 5000 takvih slučajeva.