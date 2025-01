VIDEO Ispraćaj Cartera obilježila i neugodna situacija između Donalda Trumpa i njemu nekada bliskih suradnika

Bivši američki predsjednik Jimmy Carter, koji se morao nositi s lošim stanjem u gospodarstvu i talačkom krizom i koji je bio cijenjen zbog svojeg rada nakon što je napustio Bijelu kuću, bio je čovjek kojemu su poštenje i dobrota bili važniji od politike, istaknuto je u četvrtak na njegovu državnom ispraćaju u Washingtonu.

Stotine ožalošćenih ljudi uključujući petoricu američkih predsjednika, sadašnjih i bivših, okupile su se na državnom ispraćaju u Nacionalnoj katedrali u Washingtonu. Carterov lijes prekriven američkom zastavom unijela je vojna počasna straža nakon što je u Kapitolu bio izložen dva dana.

"Prijateljstvo Jimmyja Cartera, i njegov život, naučili su me da je snaga karaktera više od titule ili moći koju imamo. To je snaga da se razumije da se sve ljude treba tretirati s dostojanstvom, poštovanjem i da svi zaslužuju jednaku priliku", rekao je predsjednik Joe Biden u oproštajnom govoru, prenose mediji.

Biden je rekao je da je Carter bitno promijenio stvari i da je pružio primjer uzornog angažmana nakon završetka predsjedničkog mandata. Predsjednik na odlasku rekao je da je Carterov život "priča o čovjeku koji nikada nije dopustio da ga politička plima odvrati od njegove misije da služi i oblikuje svijet".

"Čovjek je imao karakter. Pokazao nam je kako karakter i vjera počinju od nas samih, a zatim teku prema drugima", rekao je Biden. Državnom ispraćaju bili su nazočni novoizabrani predsjednik Donald Trump i bivši predsjednici Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton. Nazočni su bili i kanadski premijer Justin Trudeau, izabrani potpredsjednik J.D. Vance i Bidenov sin Hunter, kao i bivši potpredsjednici Al Gore i Mike Pence.

Carter, koji je bio predsjednik od 1977. do 1981., umro je 29. prosinca 2024. u dobi od 100 godina. Carter je u Bijelu kuću izabran 1976. pobijedivši Geralda Forda, nakon Nixonova skandala Watergate. Bivši politički suparnici izgradili su trajno prijateljstvo, a Carter je održao oproštajni govor na Fordovu pogrebu. Ford je umro 26. prosinca 2006. u dobi od 93 godine.

Deseci tisuća Amerikanaca u zadnja su dva dana odali posljednju počast Jimmyju Carteru u rotondi američkog Kapitola. Neki su istaknuli da su se divili pokojnom južnjačkom baptistu, koji je imao ključnu ulogu sklapanju mirovnog sporazuma između Egipta i Izraela 1979., kao blagom čovjeku, a ne borbenom aktivistu.

"Jako smo se udaljili od onoga što je Jimmy Carter bio kao osoba i to je na neki način tužno", rekla je 67-godišnja Dorian DeHaan koja je doputovala iz 400 kilometara udaljenog Sugar Loafa u New Yorku. "Nadam se da će to podsjetiti ljude na ono čemu se moramo vratiti - da nije riječ o moći, nego o ljudima", rekla je. "Ovo je kraj jedne ere i mislim da smo na neki način izgubili tu stvarnu vjeru u humanost, u našeg predsjednika", dodala je.

Nakon državnog ispraćaja, Carterovo tijelo bit će vraćeno u njegov rodni Plains gdje je živio nakon što je napustio Bijelu kuću i gdje mu je bila baza za njegov diplomatski i humanitarni rad uključujući Habitat for Humanity, neprofitnu kršćansku organizaciju koja potiče izgradnju pristupačnih stanova za siromašne.

Carter je živio dulje od bilo kojeg drugog američkog predsjednika, a gotovo dvije godine prije smrti proveo je u hospiciju. Posljednji put u javnosti se pojavio na pogrebu supruge Rosalynn u studenom 2023. Bio je u invalidskim kolicima i izgledao je jako slabo.

Ispraćaj bivšeg američkog predsjednika obilježila je i neugodna situacija oko Donalda Trumpa i supruge njegovog potpredsjednika iz prvog mandata, Mikea Pencea. Naime, pri prolasku kraj Pencea, Trump i on su se rukovali, ali je supruga bivšeg potpredsjednika u potpunosti ignorirala obitelj Trump. Nije se rukovala ni s novim američkim predsjednikom, no ni s njegovom ženom s kojom je nekada i radila.

Karen Pence wants nothing to do with Donald or Melania Trump. pic.twitter.com/VJB14nzOhR — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) January 9, 2025

Povod tomu je svađa Pencea i Trumpa nakon napada na Kapitol 6. siječnja 2021. godine, kada je Trump vršio pritisak na Pencea da blokira potvrdu rezultata predsjedničkih izbora u Kongresu, što je ovaj odbio. Obitelj potpredsjednika je tada jedva uspjela pobjeći pred naletom Trumpovih pristaša, koji su skandirali "objesite Mikea Pencea".

