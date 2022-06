VIDEO Ispod Pelješkog mosta prošao prvi kruzer. U Neumu nezadovoljni: Ovakvo nešto je nedopustivo!

Pedeset i jedan metar visoki kruzer Bolette uplovio je ispod Pelješkoga mosta u četvrtak rano ujutro u neumski akvatorij u Bosni i Hercegovini, čime je opovrgnuo zamjerke dijela političara i javnosti u toj zemlji da je Hrvatska izgradnjom mosta ugrozila pristup te zemlje otvorenom moru.

Plutajući hotel s oko 1000 putnika nešto prije 7 sati prošao je kao prvo takvo plovilo između dva središnja stupa novoizgrađenog Pelješkoga mosta te je uplovio u bosanskohercegovačke vode gdje planira ostati tijekom dana.

Brod Bolette koji plovi pod zastavom Bahama nalazi se na kružnome turističkome putovanju, a srijedu je bio usidren u Dubrovniku. Dio putnika tijekom dana trebao bi posjetiti Mostar, Međugorje i vodopad Kravice.

Dio vlasti iz Sarajeva dugi niz godina osporavao je izgradnju Pelješkoga mosta tvrdeći da će na taj način Hrvatska ugroziti BiH pristup otvorenom moru.

Čak su dvojica članova Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odlukom iz 2019. godine zatražili obustavu gradnje mosta te zaprijetili da će pokrenuti postupak pred Međunarodnim sudom za pravo mora ako se ne postigne dogovor o prijepornim pitanjima.

No, tome se usprotivio srpski kolega Milorad Dodik koji je spriječio donošenje takve odluke državnog vrha BiH. Upravo kako bi ispod njega mogli prolaziti i najveći brodovi, Hrvatska je izgradila Pelješki most na 55 metara visine.

Zbog uplovljavanja kruzera Bolette tijekom jučerašnjeg dana mještani i vlasti Neuma, jedinog pomorskog gradića u BiH, izrazili su prosvjed, smatrajući da se na taj način onečišćuje maleni neumski akvatorij te se potiču pokušaji da se tamo izgradi luka. Dodatni problem predstavlja kako veliki broj putnika prebaciti do odredišta u unutrašnjosti zemlje budući su vlasti ranije zabranile dolazak autobusa na obalu.

Predsjednica Općinskog vijeća Neum Daniela Matić rekla je kako je najavljeno uplovljavanje kruzera Bolette u neumski akvatorij nedopustivo.

„Smatram da je ovakvo nešto nedopustivo. Neum nije luka i samim time veliki brodovi nemaju što raditi u našem zaljevu. Ulazak ovoga i sličnih brodova u Neumski zaljev znači automatsko ugrožavanje ekosustava te zagađenje koje će nanijeti izrazitu štetu Neumu“, navela je Matić u priopćenju za javnost.

Dodala je kako bi zagađenje mora do kojeg bi moglo doći zbog uplovljavanja 230 metara dugog kruzera s više od tisuću putnika, ugrozilo ne samo prirodu već bi dovelo u pitanje kompletan turizam u Neumu.

Najavila je kako će se ubuduće suprotstaviti uplovljavanju velikih brodova.

„Lokalnu zajednicu mora se poštovati i od nje tražiti mišljenje za ovakvo što. Neum baštine naša djeca. Učinit ćemo sve što možemo i što je u našoj nadležnosti da se ovakve situacije više ne ponove“, napisala je Matić.

Kruzer Bolette izgrađen je 2000. godine. Duljina mu je 237 metara, širina 32,2 metra, a dubina gaza je 8,1 metar. Ima 12 paluba, maksimalan broj putnika je skoro 1400.

Pelješki most

Pelješki most je jedan od najvećih kapitalnih projekata u Hrvatskoj od samostalnosti. Svečanost otvaranja dogodit će se 26. srpnja. Očekuje se da će na otvorenje mosta koji je spojio Hrvatsku stići u predsjednica Europske komisije Ursula Von Der Leyen te drugi europski čelnici. Službeno ime tog objekta je sukladno projektu Most Pelješac. Pelješki most ili Most Pelješac prošao je tehnički pregled krajem siječnja ove godine kad se uočeni neki manji nedostaci koji su u međuvremenu uklonjeni.

Sad se čeka završetak pristupnih cesta od Duboke do Sparagovića koje gradi Strabag i dionice od Sparagovića do Prapratnog koju gradi Avax. Na potonjoj dionici već je obavljen tehnički pregled, a na ostatku pristupnih cesta taj planirano je da se taj pregled obavi do 13. srpnja.

