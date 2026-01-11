Naši Portali
VOJNA OPERACIJA

Nikad viđeno američko oružje u akciji: Svjedok otkrio što se dogodilo tijekom uhićenja Madura

Venezuela
Foto: Reuters/PIXSELL
1/7
Autor
Tea Tokić
11.01.2026.
u 14:23

Američki vojnici opisani su kao tehnološki daleko napredniji, s iznimno preciznim i brzim djelovanjem koje je, prema njegovim riječima, više nalikovalo „egzekuciji nego borbi“.

Sjedinjene Američke Države navodno su tijekom tajne vojne operacije u Venezueli upotrijebile dosad neviđeno tehnološko oružje koje je onesposobilo pripadnike venezuelanskih sigurnosnih snaga, prema svjedočanstvu koje je prenio New York Post. Prema iskazu jednog od čuvara bliskih režimu Nicolása Madura, američke su snage početkom siječnja izvele preciznu i iznimno učinkovitu operaciju u kojoj su, navodno bez vlastitih gubitaka, neutralizirale velik broj protivničkih boraca. Svjedok tvrdi da je napad započeo potpunim kolapsom radarskih i komunikacijskih sustava, nakon čega su se iznad položaja pojavili dronovi.

Iako su venezuelanske snage brojčano bile nadmoćne, čuvar navodi da nisu imale nikakve šanse. Američki vojnici opisani su kao tehnološki daleko napredniji, s iznimno preciznim i brzim djelovanjem koje je, prema njegovim riječima, više nalikovalo „egzekuciji nego borbi“. Najšokantniji dio svjedočanstva odnosi se na uporabu nepoznatog oružja koje je izazvalo teške fizičke reakcije. Čuvar tvrdi da je u jednom trenutku aktiviran snažan val, koji opisuje kao „zvučni ili energetski udar“, nakon čega su pripadnici obrane počeli krvariti iz nosa, povraćati krv i gubiti sposobnost kretanja. Mnogi su pali na tlo i nisu se mogli ponovno uspraviti.

Američka administracija zasad nije službeno potvrdila vjerodostojnost tih tvrdnji, iako je objavu svjedočanstva na društvenim mrežama podijelila glasnogovornica Bijele kuće, što je izazvalo dodatne spekulacije. Prema podacima venezuelanskog Ministarstva unutarnjih poslova, u napadu 3. siječnja poginulo je oko 100 pripadnika sigurnosnih snaga, no nije jasno je li dio tih žrtava posljedica uporabe spomenutog oružja.

Stručni izvori koje citira New York Post navode da američka vojska već godinama razvija tzv. oružja usmjerene energije, poput mikrovalnih ili laserskih sustava, koji mogu izazvati simptome poput dezorijentacije, boli, krvarenja i privremene paralize. Ipak, ako su navodi točni, ovo bi bio prvi poznati slučaj njihove uporabe u stvarnoj borbenoj operaciji od strane SAD-a. Svjedok na kraju ističe da je operacija već izazvala snažan odjek u Latinskoj Americi te da se događaj doživljava kao jasna poruka američke vojne nadmoći. Prema njegovim riječima, ono što se dogodilo u Venezueli moglo bi imati šire regionalne posljedice.
Ključne riječi
Nikolas Maduro Donald Trump Venezuela SAD

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
14:48 11.01.2026.

To su sve priče , Amerika je već odavno propala , to zna svaki pravi ljevičar ili jugoslaven. Budućnost je u Rusiji .

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
14:41 11.01.2026.

Navodno dosad nevideno otuzje,tvrdi svedok,neimenovani navodno?? Joj boze daragi da smijem napisati sta mislim!…zabranjeni komentar cita se najglasnije”

