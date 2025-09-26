VIDEO Hrvatska kapetanica poslala dramatičnu poruku: 'Napali su nas dronovi. Učinite nešto'

Hrvatska pravnica Morana Miljanović, kapetanica jednog od 50 brodova koji nastoje dostaviti humanitarnu pomoć opkoljenoj Gazi, rekla je u četvrtak da očekuje nove izraelske napade pa je pozvala Hrvatsku da se priključi zaštiti flotile. "Suočavamo se s ekstremnom prisutnošću dronova. Sinoć su nas napali dronovi, bilo je 11 incidenata, a prema jedrilicama i većim brodovima bačen je eksploziv"!, izjavila je Miljanović u videu koji je objavila platforma "Free Palestine. Solidarity from Croatia". Brodovi su bili napadnuti u noći sa srijede na četvrtak blizu grčkog otoka Krete, ali nastavili su ploviti prema Pojasu Gaze.

"Večeras očekujemo potencijalnu eskalaciju. Unatoč činjenici da plovimo u skladu s humanitanim pravom i plovimo u međunarodnim vodama, ovaj ničim izazvani i sasvim ilegalni napad ne izgleda kao zadnja prijetnja flotili“, rekla je Miljanović.

Italija i Španjolska poslale su u četvrtak po jedan vojni brod kako bi štitio taj humanitarni konvoj. "Kao hrvatska državljanka, nažalost, nemam ništa slično u smislu da bi hrvatska vlada obećala nešto takvo ili izjavila nešto oko poštivanja međunarodnog prava i zaštite mene kao hrvatskog državljana u međunarodnim vodama od ilegalnog napada“, rekla je s broda koji se nalazi u međunarodnim vodama blizu Grčke. "Ovim putem apeliram na Hrvatsku da učini nešto po tom pitanju", poručila je.

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares izjavio je medijima da su napadi na flotilu "potpuno neprihvatljivi“ te da bi oni koji ih napadaju "trebali odgovarati pred sudom“. Poručio je da je flotila u humanitarnoj misiji i nije prijetnja Izraelu.

Miljanović je kapetanica broda Shireen, nazvanog po hrabroj palestinskoj novinarki Sheeren Abu Akleh koju su ubili izraelski vojnici dok je izvještavala o njihovom upadu u izbjeglički kamp 2022. godine. Riječ je o brodu s kojeg se pruža pravna podrška brodovima flotile. Flotila Global Sumud dosad je najveći konvoj brodova koji nastoji doploviti do obale Pojasa Gaze nakon što su Ujedinjeni narodi u svom izvještaju ustvrdili da Izrael provodi genocid nad Palestincima. Izrael je i ranije zaustavljao brodove s humanitarnom pomoći koji su od 2008. nastojali probiti njegovu pomorsku blokadu.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova tu je flotilu nazvalo "Hamas-Sumud“, referirajući se na palestinsku militantnu skupinu.

"Ako ovo (flotila) nije provokacija koja služi Hamasu, dobrodošli ste iskrcati pomoć u bilo kojoj luci u obližnjim zemljama izvan Izraela, od kuda mirno može biti dopremljena u Gazu“, priopćilo je ministarstvo.

Poručilo je da Izrael "neće dopustiti nikakav brod u zoni aktivnih borbi niti će dopustiti povredu zakonite pomorske blokade“. Flotila Global Sumud nastala je udruživanjem brodova s pomoći koji su isplovili iz Barcelone, sa Sicilije i iz Tunisa, a sada će im se priključiti i brodovi iz Grčke.

"Sudionike povezuje otpor mašini smrti. Solidarno branimo život. Želimo uspostaviti humanitarni koridor i da se izvrši politički pritisak za prekid genocida“, istaknula je Miljanović.