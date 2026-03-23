Bivša radnica s luksuznih jahti otkriva kako je raditi za bogataše: 'Bacali su namještaj, a jedan je nudio 5000 € za prevaru'

Manekenka koja je nekada radila na superjahtama za milijardere otkrila je kakvi su bogataši zapravo kada se otisnu na pučinu. Raissa Bellini, 37-godišnja Talijanka koja danas živi u Miamiju, provela je pet godina kao stjuardesa na luksuznim plovilima krstareći Mediteranom. Lijepa brineta, koja je u međuvremenu postala i internetska zvijezda s više od 600.000 pratitelja, putovala je na popularne destinacije od Italije do Ibize, družeći se s superbogatašima dok su se oni opuštali i upuštali u nevjerojatne ludorije. Kako je ispričala za Daily Mail, pravila s kopna prestaju vrijediti jednom kad jahta isplovi, a mnogi naizgled "savršeni obiteljski ljudi" odbacuju sve granice.

"Najluđi dio rada na superjahtama nije luksuz, već stvari koje se događaju kada iznimno bogati ljudi misle da ih nitko ne gleda", kaže ona. "Sjećam se jednog čartera gdje je gost milijarder pokušao stjuardesi dati napojnicu od pet tisuća dolara samo da ga potajno uvede u kabinu za posadu dok se njegova žena sunčala na palubi iznad. Jednom drugom prilikom, zabava je toliko izmakla kontroli da je kapetan morao tiho okrenuti jahtu i prekinuti putovanje ranije, nakon što su se gosti počeli tući i bacati namještaj s gornje palube u tri sata ujutro." Prisjetila se i situacije u kojoj su gosti tulumarili do zore tri noći zaredom, a neki su u četiri ujutro skakali s gornje palube u more. Jedan je gost nakon duge noći i ronjenja shvatio da je u Mediteranu izgubio svoj sat Patek Philippe Nautilus 5711, čija vrijednost vjerojatno premašuje cijenu automobila većine ljudi.

Iako je bilo mnogo pijanog i drskog ponašanja, Raissa kaže da je doživjela i neke "mračnije trenutke" radeći na luksuznim plovilima. "Jednom je gost postao toliko agresivan prema mlađoj članici posade da je osiguranje moralo cijelu noć dežurati ispred hodnika s kabinama kako bi bili sigurni da je na sigurnom. Na moru ste izolirani, a ti ljudi plaćaju stotine tisuća tjedno, tako da posada često mora vrlo pažljivo upravljati situacijama bez izazivanja skandala", objašnjava ona. Nažalost, ponekad situacije eskaliraju do tragičnih razmjera, kao što je bio slučaj ubojstva 20-godišnje južnoafričke stjuardese Paige Bell u srpnju 2025., što je potreslo cijelu industriju i pokrenulo pozive na bolje sigurnosne protokole. "To je strana svijeta superjahti o kojoj ljudi rijetko čuju - ekstreman luksuz na površini i vrlo intenzivna, ponekad kaotična stvarnost koja se događa iza kulisa", dodaje Raissa.

Mnogi ovaj posao uspoređuju s popularnim reality showom "Below Deck", no Raissa tvrdi da je emisija tek "ublažena verzija" stvarnosti. "Ljudi me uvijek pitaju je li pravi život na jahti kao u 'Below Decku'. Na neki način jest, dugi radni sati, zahtjevni gosti i posada koja živi u sićušnim kabinama ispod palube su stvarni. No, show je i dalje uljepšana verzija onoga što se može dogoditi kad ste izolirani na moru s ekstremno bogatim ljudima", kaže ona. Posao se često svodi na detalje, s radnim smjenama od 13 do 18 sati, gdje se od posade očekuje da četkicama za zube i štapićima za uši čiste sitne pukotine u mramoru i pozlaćenim interijerima kako bi zadovoljili perfekcionističke standarde. "Ljudi misle da je 'Below Deck' dramatičan, ali istina je da stvarni svijet superjahti može biti još luđi - samo što kamere nisu tamo da to zabilježe."

Život na visokoj nozi: Plaća, napojnice i bizarni darovi

Kada je riječ o plaći, Raissa kaže da sve "ovisi o jahti, vlasniku i vašoj poziciji", ali priznaje da je primala pozamašne iznose. "To je jedna od rijetkih industrija u kojoj na jednoj jahti ne možete zaraditi gotovo ništa, a na sljedećoj zaradite novac koji vam mijenja život." Objasnila je kako je na jahti od 42 metra zarađivala oko 2.500 eura mjesečno tijekom petomjesečne sezone, a na kraju im je vlasnik kao bonus dao dodatnu mjesečnu plaću. "Zvuči dobro na papiru, ali kad uzmete u obzir sate i intenzitet, nije tako glamurozno kao što ljudi misle. Te sezone imali smo samo dva čartera jer je vlasnik uglavnom koristio brod privatno, a privatni gosti obično ne daju napojnice." Ukupne napojnice te sezone za cijelu posadu iznosile su oko 7.000 eura.

Međutim, kada je prešla na jahte duže od 100 metara, osnovna plaća značajno je porasla i iznosila je oko 7.000 eura mjesečno. "Na tim većim jahtama, posebno s prometnim čarter sezonama, posada može zaraditi od 30.000 do 50.000 eura, pa i više, u napojnicama tijekom jedne sezone. Ali opet, puno ovisi o vašoj poziciji - što je viša vaša uloga, to je veći vaš udio", navodi. Neki vlasnici su iznimno darežljivi pa daruju luksuzne poklone poput Cartier satova, automobila ili čak stanova. S druge strane, postoje i situacije u kojima se posada bori da uopće bude u potpunosti isplaćena. Beneficije poput smještaja, hrane i putovanja obično su pokrivene, ali ste u suštini na raspolaganju 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, s vrlo malo osobnog vremena i ograničenim odmorom. Nakon pet godina rada na moru među najbogatijim ljudima svijeta, Raissa je zamijenila život na jahti i sada gradi vlastiti brend na internetu.