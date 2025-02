VIDEO Hit snimka sa svadbe: Mlada bacila buket, a završio je tamo gdje nitko ne bi očekivao

Kladim se da ovo još niste vidjeli, navela je korisnica društvene mreže TiKTok pa objavila snimku sa svadbe. Naime, na snimci mladenka baca buket. Nosi kratku bijelu haljinu i tenisice, a iza nje su se okupile mnoge djevojke. Prema tradiciji, djevojka koja uhvati buket, na redu je za udaju.

Sve djevojke bile su spremne, trajalo je odbrojavanje, a potom je mladenka bacila buket. No, on nije završio u rukama jedne od žena, nego je sve njih preletio i došao do benda. Uhvatio ga je bubnjar koji ga je oduševljeno podigao i slavio, a dvoranom se orio pljesak.

"Čestitke bubnjaru iz Tempo banda Zadar na prvom ikad uhvaćenom buketu", stoji na TikToku, uz napomenu da je buket uspješno bačen tek iz trećeg ili četvrtog puta. Video je pregledan preko 200 tisuća puta, a u komentarima su mnogi pisali kako ih je nasmijao. "Hit", "Predobro", "Jaku ruku imaš", "Ode bubnjar", "Dobar zamah", neki su od komentara.