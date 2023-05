VIDEO 'Hajde, maleni i pazite na aute': Mama jarebica vodi svoj pomladak uz prometnu cestu

Oprezna mama vodila je pokraj ceste svoje malo jato. Usmjeravala ih je da ne zalutaju na cestu i da što sigurnije dođu do svog cilja. Hodali su uz prometnicu, a onda u jednom trenu nestali u žbunju. Vidi se to na videu kojeg je čitatelj poslao portalu Dalmacijadanas. Jarebice su često na meti lovaca, no kako i ova majka ne bi postala plijen, čitatelj koji ju je snimio iz svog automobila ne želi otkriti gdje je snimka nastala.

Jarebice su ptice iz porodice fazana. Prema enciklopedija.hr. Jarebica kamenjarka (Alectoris graeca), plavosiva je ptica planinskih kamenjara koja živi u planinama Europe i Azije. U Hrvatskoj na kršu u obalnome području. Najbliži im je srodnik prepelica (Coturnix coturnix).