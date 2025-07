Pogledajte gdje prijeti nevrijeme i bujične poplave: DHMZ izdao crveno upozorenje za danas, stižu i olujni udari vjetra

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje na izrazito nestabilno vrijeme koje će obilježiti nedjelju, uz mogućnost nevremena i obilnih oborina na više područja Hrvatske. Tomislava Hojsak za HRT pojašnjava kako će na istoku Hrvatske biti promjenjivo, uz kišu i jače pljuskove s grmljavinom u noći i drugom dijelu dana. "Moguće je i nevrijeme s jakim i olujnim udarima vjetra. Inače vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura ujutro najniža oko 18 °C, a danju najviša od 22 do 25 °C", rekla je Hojsak.

Središnja Hrvatska bit će među najpogođenijima – očekuje se glavnina oborina u prvom dijelu dana kada će na snazi biti crveno upozorenje – najviši stupanj – na količinu kiše. Uz izražene pljuskove s grmljavinom može pasti i više od 30 litara po četvornome metru u kratkom vremenu, pa su moguće i bujične poplave. Temperatura zraka kretat će se između 18 i 23 °C. Nevrijeme je moguće i na sjevernom Jadranu, posebice u noći, a u prvom dijelu dana očekuju se izraženi pljuskovi i obilna kiša u Gorskoj Hrvatskoj. Poslijepodne bi moglo biti sunčanije, ali vrijeme i dalje neće biti potpuno stabilno. Vjetar duž obale umjeren sjeverozapadni, a temperatura zraka u gorju između 20 i 22 °C, dok će na obali biti oko 25 ili 26 °C.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, no izraženi pljuskovi s grmljavinom, pa i nevrijeme, mogući su ponajprije u prvom dijelu dana. Poslijepodne će biti više sunca, ali uz mogućnost lokalnih nestabilnosti. Vjetar većinom umjeren, prolazno i jak sjeverozapadni i zapadni, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka bit će od 16 do 21 °C, a dnevna, osjetno niža nego u subotu, od 24 do 27 °C.

Na jugu Hrvatske pljuskovi i grmljavina najvjerojatniji su u noći i ujutro, dok se poslijepodne očekuje više sunčanih razdoblja i uglavnom bez kiše. Zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, prema otvorenom moru i jak. Jutarnja temperatura zraka oko 20 °C, a najviša dnevna između 25 i 27 °C. Meteorolozi upozoravaju građane da prate prognoze i upozorenja te budu na oprezu zbog mogućih bujičnih poplava, jakih udara vjetra i kratkotrajnih, ali vrlo obilnih oborina.