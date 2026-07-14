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Ključne tehnologije zelene tranzicije

Investicije Končar u Bedekovčini otvorio novi Laboratorij za velike električne strojeve i pogone

Bedekovčina: Svečano otvoren novi Končarov Laboratorij
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Autor
Siniša Malus
14.07.2026.
u 14:52

Nagalasak u laboratoriju bit će na tehnologijama koje u ovom desetljeću bilježe gotovo eksponencijalan rast.

Končar je u Bedekovčini otvorio svoj novi Laboratorij za velike električne strojeve i pogone, namijenjen ispitivanjima najsuvremenije opreme i tehnologija u elektroenergetskom sektoru.

Riječ je o već drugom ovakvom znanstveno-tehnološkom objektu u sastavu Končar - Instituta za elektrotehniku, društva Grupe Končar koje se sa svojim kapacitetima, tehničkim kompetencijama i najsuvremenijom opremom svrstava uz bok vodećim svjetskim laboratorijima. Novi laboratorij, vrijedan više od 20 milijuna eura, jedan je od rijetkih objekata takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi.

Europska težina

S ispitnom površinom od 2 700 m2, ovaj će laboratorij (LAVESP 2) biti jedna od ključnih europskih institucija specijalizirana za provedbu tipskih, posebnih, istraživačkih i razvojnih ispitivanja visokonaponske opreme. Izgradnja i opremanje financirani su uz potporu Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Europske unije kroz program NextGenerationEU.

"Investicija od 20 milijuna eura u izgradnju ovog laboratorija ni približno ne odražava njegovu pravu vrijednost za našu industriju. Ovo je ulaganje u budućnost domaće industrije i jačanje njezine otpornosti. Vlada pozdravlja svako ulaganje u povećanje produktivnosti, osobito u domeni visokih tehnologija, digitalizacije i robotizacije, a Končar predstavlja ogledni primjer dosljednog fokusa i na poslovnu viziju i na kvalitetu proizvodnje.", poručio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.

Poseban naglasak bit će na tehnologijama i opremi za istosmjerni prijenos električne energije, odnosno HVDC (High-Voltage Direct Current) sustavima. Riječ je o tehnologijama koje u ovom desetljeću bilježe gotovo eksponencijalan rast, namećući se kao optimalno rješenje za niz izazova suvremene elektroenergetike i zelene tranzicije. Koriste se za ekonomičan prijenos velikih snaga na velike udaljenosti i interkonekciju velikih energetskih sustava. Snage koje se prenose dosežu i do deset GW, a udaljenosti i do nekoliko tisuća kilometara.

"LAVESP 2 potvrda je investicijskog i razvojnog zamaha Končara te naše dugoročne usmjerenosti na jačanje tehnološke izvrsnosti. Ovaj laboratorij dio je naše vizije stvaranja jednog od najvažnijih razvojnih i ispitnih središta za elektroenergetsku opremu u Europi te dokaz da se tehnologije, znanje i projekti svjetske razine mogu razvijati upravo u Hrvatskoj", ističe predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak.

Uskoro i korak dalje

Končar – Institut za elektrotehniku jedna je od ključnih konkurentskih prednosti Grupe Končar i hrvatske elektroenergetske industrije u cijelosti, zahvaljujući vlastitom Laboratorijskom centru koji se ističe s devet suvremeno opremljenih laboratorija, gotovo 800 akreditiranih metoda ispitivanja i umjeravanja te interdisciplinarnim timom vrhunskih stručnjaka i doktora znanosti.

"S ispitnim naponima do 4,4 milijuna volti i mogućnošću ispitivanja tehnologija za HVDC prijenos energije, laboratorij će imati važnu ulogu u globalnim projektima razvoja elektroenergetske infrastrukture", naglasio je direktor Končar – Instituta za elektrotehniku Dalibor Filipović-Grčić.

Končar ovdje ne staje. Već su započele pripreme za izgradnju LAVESP-a 3, novog laboratorija vrijednog 26 milijuna eura, usporedivih gabarita i ispitnih mogućnosti kao laboratorij koji je danas otvoren. Time Bedekovčina postaje jedno od najvažnijih laboratorijskih i ispitnih središta u ovom dijelu Europe te jezgra jedinstvenog laboratorijskog kampusa koji će dodatno povećati kapacitete Končara za provedbu najzahtjevnijih međunarodnih projekata.

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