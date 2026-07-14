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NAKON ISPITIVANJA BIVŠEG VATRENOG

Oglasio se odvjetnik: Dario Šimić ne smatra se krivim. On je sportaš koji je naučio čestito živjeti

Zagreb: Izjava odvjetnika nakon ispitivanja Darija Šimića na USKOK-u
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Autor
Dea Redžić
14.07.2026.
u 15:04

Na pitanje može li se današnji slučaj povezati s ranijim postupkom u kojem je Neda Livljanić bila osumnjičena, a sada je i pod optužnicom zbog slučaja ilegalnog kampa Zorana Pripuza, odvjetnik nije želio ulaziti u tumačenja

Ivan Stanić, odvjetnik Darija Šimića nakon ispitivanja bivšeg vatrenog poručio je da o sadržaju dokaznih radnji ne može govoriti jer je taj dio postupka zakonom zaštićen. – Od ranih jutarnjih sati mediji pišu o tome što bi navodno bio razlog današnje akcije USKOK-a, ali ja o tome ne mogu govoriti. Ono što mogu reći jest da se gospodin Dario Šimić ne smatra krivim ni za ono zbog čega je danas doveden ovamo ni za bilo što drugo. On nikada nije počinio nikakvu nedopuštenu radnju – rekao je.

Ivan Stanić, odvjetnik Darija Šimića

Novinari su ga potom pitali je li Šimić odgovarao na pitanja i je li iznio obranu ili se branio šutnjom. – Sadržaj dokazne radnje reguliran je zakonom i o tome ne smijemo govoriti. Gospodin Šimić sportaš je koji je svemu uvijek pristupao otvoreno, onako kako je naučio živjeti – ispravno, iskreno i čestito. O sadržaju samog ispitivanja ne mogu govoriti – odgovorio je odvjetnik.

Na pitanje može li se današnji slučaj povezati s ranijim postupkom u kojem je Neda Livljanić bila osumnjičena, a sada je i pod optužnicom zbog slučaja ilegalnog kampa Zorana Pripuza, odvjetnik nije želio ulaziti u tumačenja. – Ne možemo se previše upuštati u to zašto policija ili USKOK u određenom trenutku odluče poduzeti neku radnju. To je njihova samostalna odluka, ali istodobno i nešto što obrani ostavlja prostor da takve okolnosti tumači u korist svojih branjenika – kazao je.

Novinari su ga pitali i očekuje li da će USKOK za Šimića zatražiti istražni zatvor. – Doista mislim da u ovom konkretnom slučaju nema mjesta istražnom zatvoru. Gospodin Šimić takav je profil osobe, čovjeka i sportaša da ne postoji razlog zbog kojeg bi mu trebalo odrediti istražni zatvor – rekao je.

FOTO Dario Šimić doveden je na ispitivanje u USKOK
Zagreb: Izjava odvjetnika nakon ispitivanja Darija Šimića na USKOK-u
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Na pitanje je li Šimić i ranije bio podvrgnut pretragama te je li tijekom današnjih radnji izuzeta dokumentacija, odvjetnik nije želio odgovoriti. – Kada bih o tome govorio, iznosio bih podatke koje prema zakonu ne smijem iznositi. To moram zadržati za potrebe obrane – zaključio je.

Na ispitivanje je doveden i Marin Mikšić. Neslužbeno, istražitelji sumnjaju da je Mikšić bio posrednik između Šimića i Nede Livljanić, bivše voditeljice županijskog Odjela za turizam te da je bivši vatreni uz njezinu intervenciju nezakonito dobio dokumentaciju za kamp u Tisnom.
Ključne riječi
Dario Šimić Ivan Stanić

Komentara 3

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CA
CarlElias
15:57 14.07.2026.

Ili je kriv ili je gIup.

Avatar Scuderia
Scuderia
15:50 14.07.2026.

Naši ljudi misle da su kriminal i korupcija sastavni dio života. I veliki "katolik" Dalić se u posljednje vrijeme pokazao da ima dosta toga u njegovu životu što nije niti katolički, niti moralno, a bome niti zakonito. U redu jee graditi bez dozvole, u redu je za vrijeme braka karati po selu, u redu je davati mito, u redu je muljati radi zarade. Muljaju sportaši, političari, pjevači.. svi živi i neživi.

AS
Asdg
15:43 14.07.2026.

vidjet ćemo do pravomočne presude

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