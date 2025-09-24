Naši Portali
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

VIDEO Gledajte '240 sekundi' 24sata. Krvava sačekuša kod Sl. Broda: 'Neviđeno je to u našem selu'

VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 21:11

U današnjim vijestima: Brutalni detalji sačekuše kraj Slavonskog Broda, počelo suđenje mladiću (20) za krvoproliće u OŠ Prečko, Dalmacija pod vodom zbog jake kiše...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Brutalni detalji sačekuše kraj Slavonskog Broda. Počelo suđenje mladiću (20) za krvoproliće u OŠ Prečko, prijeti mu i do 50 godina zatvora. Dalmacija pod vodom zbog jake kiše i bujičnih poplava. Kristina i Stipan Vukasović dočekat će pravdu za smrt sina. Snimka dvojca koji obilazi zgrade i osluškuje ima li koga u stanu sablaznila Zagrepčane.

Ključne riječi
Igor Bobić 240 sekundi 24sata

