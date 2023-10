VIDEO/FOTO Odmazda Izraela, Gaza u ruševinama: 'Pogodili smo više od 400 ciljeva'

Izrael je rekao da je pogodio više od 400 ciljeva u Gazi, uključujući toranj od 14 katova u kojem su se nalazili deseci stanova, kao i uredi Hamasa u središtu Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravstva u Gazi kaže da je 256 Palestinaca, uključujući 20 djece, ubijeno u izraelskim zračnim napadima u posljednja 24 sata. Ozlijeđeno je još 1.788 osoba, izvijestilo je ministarstvo.

VEČERNJI TV Izrael pretrpio snažan napad Hamasa, stoji li Iran iza svega?

Prema fotografijama koje je objavio Reuters uništena je kula Watan u gradu Gazi. Uništena je i džamiju u južnom području Khan Younisa, javlja Sky News.

VEZANI ČLANCI:

Izraelske zračne snage ranije su objavile snimke svojih napada na više zgrada u Pojasu Gaze gdje se navodno nalaze vojni ciljevi Hamasa.

Attached is footage of a strike on Hamas military targets located in multi-story buildings in the Gaza Strip pic.twitter.com/iHqT7ta74Z