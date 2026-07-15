Na konačnoj listi za priuštivi najam 1103 imena, uskoro prvi ugovori i useljenje

Od 1315 prijava najmoprimaca, koliko ih je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) zaprimila za Program priuštivog najma od 15. travnja do 15. svibnja, 1103 prijave su odobrene, 195 ih je odbijeno, a 17 je odustalo. APN je objavio i Konačnu listu reda prvenstva za najmoprimce koji su se prijavili. Nakon objave privremene liste, APN je zaprimio 98 prigovora, od kojih je 76 odbijeno, a 22 su usvojena, od toga četiri djelomično. Najviše je prigovora stiglo od podnositelja iz Zagreba, čak 54, iz Rijeke 13, iz Splita 10 te dva iz Dubrovnika. Prigovori koji su usvojeni odnosili su se uglavnom na broj članova obitelji, ako je, na primjer, u međuvremenu rođeno dijete, te na školovanje, kada je podnositelj ili netko od članova uže obitelji u međuvremenu diplomirao.

– U sljedećem tjednu očekuje se početak procesa spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina. Prema Programu priuštivog najma, najmoprimcu će biti ponuđena nekretnina u jedinici lokalne samouprave koju je odabrao, ako u istoj postoje dostupne nekretnine. Što se tiče površine, prema Programu, za jednu osobu odgovarajućim se smatra 35 četvornih metara, a za svakog sljedećeg člana uže obitelji dodatnih 10 četvornih metara. Ako postoji više nekretnina koje zadovoljavaju kriterije, najmoprimcu će se ponuditi ona najbliža mjestu prebivališta – najavljuju u APN-u koji će nakon odabira nekretnine dogovoriti sklapanje ugovora, a potom slijedi i useljenje.

U Program priuštivog najma u ovome trenutku uključuju se 282 nekretnine privatnih vlasnika i osam obnovljenih državnih stanova – pet u Puli i tri u Zadru. Državne nekretnine trenutačno provode obnovu ukupno 329 državnih stanova namijenjenih smještaju zaštićenih najmoprimaca i programu priuštivog najma. Stanovi se nalaze u pedesetak gradova, najviše u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Od ukupno 329 stanova, 99 je već uređeno, 42 se obnavljaju, dok se za preostalih 188 stanova provode postupci projektiranja ili odabir izvođača radova. Vlasnicima će pri sklapanju ugovora biti isplaćeno 60 posto višegodišnjeg najma, dok će ostatak biti isplaćen nakon isteka polovice ugovornog razdoblja.

Vlasnici mogu svoju nekretninu dati APN-u na upravljanje na razdoblje od 3 do 10 godina. Najmoprimci koji uđu u Program plaćat će priuštivu najamninu, pri čemu zbroj najamnine i režije ne smije prijeći 30 posto njihovih mjesečnih prihoda kućanstva. Primjerice, samac kojem bude dodijeljena nekretnina od 41 kvadrata, a ima 1200 eura mjesečne prihode, plaćat će najamninu 257,50 eura mjesečno. Peteročlana obitelj koja ima mjesečne prihode 2300 eura i dobiva nekretninu, bilo stan ili kuću, od 84 četvornih metara, plaćat će 480 eura, napominju u APN-u. Program priuštivog najma Vlada je donijela kako bi aktivirala postojeće prazne stambene jedinice za dugoročni najam i time pomogla građanima koji ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje. Jedna je to od mjera Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine. U Hrvatskoj je oko 600.000 praznih nekretnina. Država, odnosno APN, preuzet će upravljanje privatnim stanovima za dugoročan najam, a vlasnici nekretnina dobivat će naknadu koja će se isplaćivati u dvije rate. Razliku između priuštivog najma i tržišne cijene snosit će država. Ciljane skupine su obitelji koje nemaju riješeno stambeno pitanje i nemaju vlastitu nekretninu, mlade obitelji i obitelji s više djece, osobe s invaliditetom te osobe čija su zanimanja na popisu deficitarnih.