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SKANDAL U MUP-U

USKOK otkrio detalje o 'krtici' u sustavu: Policajac na godišnjem dolazio na posao kako bi odavao podatke narkoskupini

Zagreb: Policijski kombi ispred Upravne zgrade Hrvatskih autocesta u Širolinoj ulici
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
15.07.2026.
u 17:48

Prema priopćenju USKOK-a, policajac (1988.) sumnjiči se da je od 3. do 6. veljače 2021. godine u Splitu, koristeći svoj službeni položaj, pribavio podatke o vlasnicima nekoliko automobila iako ti podaci nisu bili dostupni osobama izvan sustava MUP-a.

USKOK je pokrenuo istragu protiv trojice hrvatskih državljana zbog sumnje na kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Među osumnjičenima je i policijski službenik PNUSKOK-a, za kojega se sumnja da je neovlašteno pristupio podacima iz informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova. Prema priopćenju USKOK-a, policajac (1988.) sumnjiči se da je od 3. do 6. veljače 2021. godine u Splitu, koristeći svoj službeni položaj, pribavio podatke o vlasnicima nekoliko automobila iako ti podaci nisu bili dostupni osobama izvan sustava MUP-a.

Istragom se sumnja da je policajac postupao na zahtjev drugookrivljenog (1982.), koji je od njega zatražio provjeru vozila. Prema sumnjama istražitelja, trećeokrivljeni (1985.) prethodno je dostavio podatke o markama, modelima i registracijskim oznakama automobila za koje je sumnjao da ih koriste policijski službenici koji prate osobe povezane s preprodajom droge.

Nakon toga je drugookrivljeni podatke proslijedio policijskom službeniku, koji je, iako se tada nalazio na godišnjem odmoru, 5. veljače 2021. došao na svoje radno mjesto i izvršio provjere u informacijskom sustavu MUP-a. Nakon što je utvrdio identitete vlasnika vozila, podatke je, prema sumnjama USKOK-a, dostavio drugookrivljenom, koji ih je potom proslijedio trećeokrivljenom.

Prema neslužbenim informacijama, slučaj je povezan s kriminalnom skupinom za koju USKOK sumnja da ju je predvodio Marko Benzon, bivši svjetski prvak u kick-boksu. Ta je skupina uhićena u travnju prošle godine u sklopu opsežne policijske akcije, a sumnjičilo ih se za krijumčarenje i preprodaju većih količina droge. USKOK je Benzona ranije označio kao osobu za koju se sumnja da je bila na čelu kriminalne organizacije koja je od 2021. do 2023. nabavljala različite vrste droga. Istraga je, među ostalim, proizašla iz analize komunikacije s kriptirane aplikacije SKY.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog od osumnjičenika, dok je drugom određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti. Jedan od okrivljenika već se od ranije nalazi u istražnom zatvoru.

FOTO Dario Šimić doveden je na ispitivanje u USKOK
Zagreb: Policijski kombi ispred Upravne zgrade Hrvatskih autocesta u Širolinoj ulici
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Ključne riječi
marko benzon USKOK

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