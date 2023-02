VIDEO Dalmatinac do 4 ujutro putovao do Dalmacije, snimio kako je izgledao put: 'Ne vidim ništa'

Jaki nanosi snijega od nedjelje su prouzročili velike probleme na prometnicama pa je tako od jučer na snazi zabrana prometa vozila od Dalmacije prema unutrašnjosti. Najmanje 26 vozača krenulo je na put po takvim uvjetima pa su zapeli na cestama, a na području Like do podneva je zabilježeno šest prometnih nesreća i četiri na području Zadarske županije. Jedan od ''hrabrih'' bio je i jedan Dalmatinac koji se uspio probiti do Dalmacije preko Knina, a na tom putu snimio je što ga je dočekalo na cesti.

Do svoje kuće stigao je u 4 ujutro, a cijelim putem pratio ga je jak vjetar praćen velikim nanosima snijega koje dežurne službe nisu uspjele očistiti. ''Ne vidim ništa, pomalo'', čuo se komentar iz automobila dok su putnici u automobilu prolazili pokraj drugih automobila i autobusa koji su zapeli na cesti, a cijelu snimku objavila je Facebook stranica Prometne zgode i nezgode.

Cijela snimka zaista izgleda zastrašujuće: na samoj cesti vladao je mrkli mrak, a ni svjetlo nije bilo od velike pomoći jer je vjetar dizao pahulje snijega s tla i tako izrazito otežavao vozačima vožnju. Hrabro i ludo, stajalo je u komentarima ispod snimke, dok su se drugi zapitali kako netko može kriviti zimsku službu kada bi trebali čistiti po ovakvom vjetru.

>> VIDEO Obitelj iz Splita provela noć na cesti: Do krivnje je i na neodgovornim vozačima

Inače, ralice Hrvatskih autocesta (HAC) ovoga su vikenda prešle 75.000 kilometara, što je gotovo dva kruga oko Zemlje, čiji je opseg 40.075 kilometara. Snijeg na tisuću kilometara autocesta u dva dana čistilo je više od 181 teretnog vozila s plugovima i posipačima te je bačeno više od 3300 tona posipala na autoceste, odmorišta, čvorove, platoe naplatnih postaja i na graničnim prijelazima, stoji u priopćenju HAC-a. No, za sve one koji su zapeli u Lici organizirana su dva vlaka u dvostrukom sastavu kako bi putnici uspjeli doći do Dalmacije.