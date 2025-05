Veočić: Kuća stradanja nevine djece mora biti otkupljena

Kandidacijska lista grupe birača s aktualnim hrvatskim boksačkim izbornikom Perom Veočićem kao kandidatom za zamjenika gradonačelnika Slavonskog Broda pokrenula je inicijativu da se na mjestu stradanja sedmero ljudi u brodskom naselju Jelas podigne spomen-obilježje. Naime, u kući broj 11 u Ulici Franje Kuhača na koju je pala avionska bomba tzv. krmača u jednom je danu 1992. život izgubilo sedam osoba, među kojima petero djece. Svi su zajedno potražili zaklon u podrumu, no smrt ih je nemilosrdno zatekla. Ta kuća do danas je ostala trajan simbol stradavanja civila u Domovinskom ratu. Na tom se mjestu svake godine 3. svibnja okupe brojni mještani, ali i političari kako bi zapalili svijeće i odali počast nevino stradalima, ali ostaci tog objekta u neposrednoj blizini osnovne škole i vrtića do danas su ostali zapušteni i devastirani u tolikoj mjeri da predstavljaju opasnost za prolaznike, ali i problematični za prve susjede kojima sa zarasle parcele na njihove izlaze štetočine i zmije.

- Ova kuća nije samo mjesto tuge, ona je simbol nepravde i zaborava. To se više ne smije dogoditi. Grad mora preuzeti odgovornost. Kuća stradanja nevine djece mora biti otkupljena, a na tom mjestu podignuto dostojanstveno spomen-obilježje kao vječni podsjetnik na cijenu rata i vrijednost mira - poručio je Veočić, koji živi samo stotinjak metara dalje od "kuće smrti" i kao dječak je bio svjedok tragičnog događaja. On je najavio kako će, ukoliko njegova politička opcija dođe na vlast, na tom mjestu izgraditi spomen-obilježje u znak trajne opomene i zahvalnosti. Gradonačelnik Mirko Duspara (nezavisni) rekao je da u brodskoj Gradskoj upravi godinama pokušavaju nešto učiniti po tom pitanju, ali da dosad nije bilo pomaka jer se radi o privatnom vlasništvu.

Na upit je li pregovarao s vlasnicima da se to mjesto stradanja ipak uredi da ne izgleda više tako dopušteno, on je odgovorio da je ideja kako je prema posljednjim informacijama tamo čak nasuta i neka zemlja. - Namjera je bila uređenje i rušenje dijela te kuće, jer je i opasna za okolinu. Više od 20 godina dolazimo tamo, polažemo vijence i palimo svijeće. Bilo bi lijepo da se to uredi na dostojanstven način. Teško je očekivati da će netko u budućnosti to otkupiti i živjeti na mjestu gdje je poginulo toliko ljudi, tako da mislim da bi se i država trebala uključiti - rekao je Duspara.