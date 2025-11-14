Veliko priznanje Hrvatskoj: Hrvat dobitnik prestižne IDF Europe Advocate nagrade za zagovaranje prava osoba s dijabetesom

Povodom 14. studenoga Svjetskog dana šećerne bolesti, Zagrebačko dijabetičko društvo s ponosom objavljuje da je Davor Skeledžija, dugogodišnji zagovaratelj prava osoba s dijabetesom u Hrvatskoj, dobitnik prestižne IDF Europe Advocate Award za 2025. godinu. Ovo priznanje Međunarodne dijabetičke federacije (IDF Europe), koje se dodjeljuje od 2012., ističe pojedince s iznimnim doprinosom europskoj dijabetičkoj zajednici. Ove godine nagradu dijeli s Marcellom Grussuom iz Italije. Svečana dodjela nagrade održana je 13. studenoga u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

“Ova nagrada nije samo priznanje mom radu, nego i potvrda da je dijabetička skrb u Hrvatskoj postala primjer dobre prakse u Europi. Drago mi je što su postignuća rezultat zajedničkog rada udruga, stručnjaka, Vlade i brojnih kampanja koje promiču edukaciju, prevenciju i bolje upravljanje dijabetesom,” – poručio je Skeledžija. Izjava europarlamentarke Romane Jerković: “Izuzetno sam ponosna na Davora Skeledžiju, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Međunarodne dijabetičke federacije. Ne samo zato što je prvi Hrvat koji je primio ovo priznanje, već i zbog toga što njegov rad daje ljudima nadu, samopouzdanje i osjećaj zajedništva. Ovo priznanje u potpunosti je zasluženo.”

U Hrvatskoj danas oko 400.000 ljudi živi s dijabetesom, a posljednjih godina zabilježeni su značajni pomaci u primjeni suvremenih tehnologija i dostupnosti terapija. Zahvaljujući zajedničkim naporima, u Hrvatskoj su uvedeni senzori za kontinuirano praćenje glukoze. Očuvano je pravo na inzulin i dodatne trakice, osiguravajući besplatan svima pristup osnovnoj terapiji za dijabetes. Nazalni glukagon je postao dostupan bez doplate, a uvođenje e-doznaka i kućne dostave dijabetičkih pomagala znatno su olakšale pristup potrebitima.

“Ovaj uspjeh potvrđuje da predanost i suradnja mogu donijeti stvaran napredak. Hrvatski zagovarački model, koji spaja digitalne platforme, stručnjake, institucije i javne kampanje, pokazao se iznimno učinkovitim i danas služi kao primjer dobre prakse u Europskoj uniji,” – poručili su iz Zagrebačkog dijabetičkog društva, koje je nominiralo ovogodišnjeg dobitnika.

Svoju čestitku uputio je i europarlamentarac Karlo Ressler, dodajući kako je ovo ujedno priznanje Zagrebačkom dijabetičkom društvu i cijeloj hrvatskoj dijabetičkoj zajednici koja godinama predano radi na edukaciji i podršci oboljelima. Istaknuo je i važnost daljnjih ulaganja u prevenciju, istraživanja te digitalne zdravstvene tehnologije koje unapređuju kontrolu bolesti i kvalitetu života osoba s dijabetesom.

Unatoč značajnim postignućima, pred dijabetičkom zajednicom u Hrvatskoj i dalje stoje važni ciljevi. Među prioritetima su povratak prava na sto trakica godišnje za osobe s tipom 2 dijabetesa na oralnoj terapiji, generalno smanjenje velikih doplata za lijekove, priznavanje invaliditeta odraslim osobama s tipom 1 dijabetesa radi pravednijeg pristupa socijalnim pravima te proširenje prava na inzulinske pumpe i za odrasle, a ne samo za djecu.

Dodaju kako se posebna pažnja posvećuje i uklanjanju administrativnih i diskriminirajućih prepreka, dok suradnja s institucijama doprinosi i smanjenju doplata za inovativne lijekove poput GLP-1 agonista. Svi ovi sustavni napori pokazuju kako koordinirana politika, inovativna rješenja i aktivna zajednica mogu konkretno unaprijediti kvalitetu života osoba s dijabetesom.