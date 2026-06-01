kultni hrvatski biser

Srpkinja zadivljena plažom u Dalmaciji: 'Ljepša mi je od Maldiva, ovo u životu nisam vidjela'

VL
Autor
Mateja Papić
01.06.2026.
u 17:21

Ljepote Brela posljednjih godina sve češće otkrivaju i influenceri koji ih predstavljaju svojoj publici na društvenim mrežama. Među njima je i srbijanska influencerica Ivana Nešić, koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi

Plaža Punta Rata u Brelima već godinama slovi za jednu od najljepših na hrvatskoj obali. Smještena na Makarskoj rivijeri, poznata je po sitnom šljunku, kristalno čistom moru i gustoj borovoj šumi koja pruža hlad gotovo do same obale. Njezin zaštitni znak je i poznati Kamen Brela, stijena obrasla borovima koja izranja iz mora nedaleko od plaže. Upravo je taj prizor postao jedan od najprepoznatljivijih motiva hrvatskog turizma i čest motiv na razglednicama i fotografijama s Jadrana.

Međunarodnu pozornost Punta Rata privukla je još 2004. godine kada ju je američki magazin Forbes uvrstio među deset najljepših plaža svijeta. Od tada se redovito nalazi na popisima najatraktivnijih europskih plaža koje sastavljaju strani turistički vodiči i portali. Ljepote Brela posljednjih godina sve češće otkrivaju i influenceri koji ih predstavljaju svojoj publici na društvenim mrežama. Među njima je i srbijanska influencerica Ivana Nešić, koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi.

Nakon posjeta Brelima podijelila je nekoliko snimki s plaže Punta Rata, ne skrivajući oduševljenje prizorima koje je ondje zatekla. „Ja ne znam kako da počnem ovaj video, osim da kažem da je ovo jedna od najljepših plaža, ako ne i najljepša plaža koju sam vidjela u svom životu. U odnosu na Maldive, meni je ovo ljepše“, rekla je u objavi koja je privukla brojne reakcije njezinih pratitelja. Dodala je kako ju je posebno impresionirala kombinacija tirkiznog mora, borove šume i prirodnog okruženja zbog koje, kako kaže, Brela izgledaju poput egzotične destinacije.

Njezina je objava u kratkom roku generirala značajan angažman pratitelja u regiji. Objava je skupila 11 tisuća lajkova, ali i pregršt komentara. "Svako tko kaže da nisu najljepše plaže u Hrvatskoj, nije nikad putovao daleko. Obišla sam svijet i došla do zaključka da je ipak Jadran najljepši. Nije samo izgled nego čistoća i miris vode", piše jedna pratiteljica. Međutim, ne slažu se s njom svi: "Kakva je to plaža? Bez ležaljki, bez suncobrana, neuređena... puno, puno ljepših plaža sam vidjela. Hvala na takvoj ljepoti."

LU
Lukeruk
17:28 01.06.2026.

Sva sreća da ti njezini pratitelji iz regiona nemaju lovice ni za otić na njihovu zmazanu moravu a kamoli za doći na naše lijepo Hrvatsko more

Avatar nisam_robot
nisam_robot
17:38 01.06.2026.

Hvala gospođici u pravu je. Ali bi više volio da ne pravi reklamu za nas, bar ne u svojoj otadžbini. Mislim ok, ako dolaze samo one... pa može i to. Ali samo one!

Avatar rubinet
rubinet
17:41 01.06.2026.

Voli Brela zbog bre.

