Teška prometna nesreća u Njemačkoj odnijela četiri života, među poginulima i dvoje male djece

Dvije mlade žene i dvoje male djece smrtno su stradali u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u njemačkoj saveznoj pokrajini Tirinškoj. Tragedija se dogodila nakon frontalnog sudara osobnog automobila i teretnog vozila na lokalnoj prometnici u blizini mjesta Kaltennordheim, javlja Fenix magazin.

Kako je izvijestila Policijska inspekcija Suhl, nesreća se dogodila u poslijepodnevnim satima kada je osobni automobil, kojim je upravljala 20-godišnja vozačica, iz zasad neutvrđenih razloga prešao na suprotnu stranu kolnika. U tom trenutku došlo je do izravnog sudara s kamionom za čijim je upravljačem bio 63-godišnji vozač.

Posljedice sudara bile su tragične. Na mjestu događaja život su izgubile vozačica automobila, 25-godišnja putnica te dvoje djece starih oko godinu i pol. Vozač teretnog vozila nije uspio izbjeći nalet, unatoč pokušaju reakcije neposredno prije sudara.

Radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće, policija je na mjesto događaja angažirala prometnog vještaka koji će sudjelovati u rekonstrukciji događaja. Istraga će, među ostalim, nastojati utvrditi zbog čega je osobni automobil skrenuo na prometni trak namijenjen vozilima iz suprotnog smjera.

Zbog provođenja očevida te uklanjanja posljedica nesreće, prometnica između naselja Kaltensundheim i Aschenhausen bila je zatvorena više od četiri sata. Njemačka policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi rasvijetlila sve okolnosti ove teške nesreće, koja se ubraja među najsmrtonosnije prometne tragedije zabilježene na tom području u posljednje vrijeme.