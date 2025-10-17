Veliki obrat u slučaju smrti osnivača Manga: Mislili su da je slučajno pao s planine, sada se sumnja u ubojstvo

Španjolska policija, prema pisanju tamošnjih medija, istražuje iznenadnu smrt Isaka Andica, osnivača modnog carstva Mango, kao moguće ubojstvo, pri čemu je njegov sin Jonathan glavni osumnjičeni. Iako je njegova smrt prvotno šokirala poslovni i modni svijet, istraga je sada dobila potpuno novi smjer. Naime, on je poginuo u prosincu prošle godine nakon pada sa stijene tijekom planinarenja u blizini Barcelone.

Prema pisanju španjolskog dnevnika El País, policija u katalonskoj regiji više ne tretira slučaj kao nesreću, već ga istražuje kao potencijalno ubojstvo. Fokus istrage usmjeren je na Jonathana, koji je bio jedina osoba prisutna s ocem u trenutku tragedije. List navodi da je Jonathan tijekom dva policijska iskaza dao neusklađene i kontradiktorne izjave, a njegov opis događaja nije se podudarao s nalazima istražitelja na mjestu nesreće.

Svjedoci također ističu da je njegova komunikacija tijekom ispitivanja dodatno pojačala sumnju. Dodatnu sumnju izazvalo je i svjedočenje Estefaníe Knuth, profesionalne golferice i partnerice preminulog Andica, koja je opisala loše odnose između oca i sina. Prema pisanju La Vanguardije, sutkinja Istražnog suda u Martorellu krajem rujna promijenila je Jonathanov status iz svjedoka u glavnog osumnjičenog. Od tada istražitelji detaljno analiziraju sadržaj njegovog mobitela, pokušavajući rekonstruirati svaki njegov pokret na dan nesreće. Slučaj je pod strogom sudskom tajnom, a katalonska policija zasad nije dostupna za komentar.

Obitelj Andic oglasila se putem glasnogovornika, izražavajući uvjerenje da će se cijeli proces ubrzo razjasniti te da će Jonathanova nevinost biti dokazana, prenosi El País. Katalonska policija zasad nije dala službeni komentar.

Isak Andic, rođen u Istanbulu, bio je jedan od najbogatijih Španjolaca – prema podacima magazina Forbes, njegovo i obiteljsko bogatstvo procjenjivalo se na 4,5 milijardi dolara. Svoju prvu trgovinu otvorio je u Barceloni 1984. godine, a brend Mango ubrzo je postao globalni modni fenomen, s prepoznatljivim spojem poslovnog i ležernog stila. Danas Mango posluje u više od 120 zemalja i zapošljava više od 16.000 ljudi širom svijeta, stoji na službenim stranicama tvrtke.