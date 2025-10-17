Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
STRADAO PROŠLE GODINE

Veliki obrat u slučaju smrti osnivača Manga: Mislili su da je slučajno pao s planine, sada se sumnja u ubojstvo

Mango Founder Isak Andic Dies Aged 71 In Mountain Accident
ABACA/ABACA/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 12:46

Fokus istrage usmjeren je na sina Jonathana, koji je bio jedina osoba prisutna s ocem u trenutku tragedije

Španjolska policija, prema pisanju tamošnjih medija, istražuje iznenadnu smrt Isaka Andica, osnivača modnog carstva Mango, kao moguće ubojstvo, pri čemu je njegov sin Jonathan glavni osumnjičeni. Iako je njegova smrt prvotno šokirala poslovni i modni svijet, istraga je sada dobila potpuno novi smjer. Naime, on je poginuo u prosincu prošle godine nakon pada sa stijene tijekom planinarenja u blizini Barcelone.

Prema pisanju španjolskog dnevnika El País, policija u katalonskoj regiji više ne tretira slučaj kao nesreću, već ga istražuje kao potencijalno ubojstvo. Fokus istrage usmjeren je na Jonathana, koji je bio jedina osoba prisutna s ocem u trenutku tragedije. List navodi da je Jonathan tijekom dva policijska iskaza dao neusklađene i kontradiktorne izjave, a njegov opis događaja nije se podudarao s nalazima istražitelja na mjestu nesreće.

Svjedoci također ističu da je njegova komunikacija tijekom ispitivanja dodatno pojačala sumnju. Dodatnu sumnju izazvalo je i svjedočenje Estefaníe Knuth, profesionalne golferice i partnerice preminulog Andica, koja je opisala loše odnose između oca i sina. Prema pisanju La Vanguardije, sutkinja Istražnog suda u Martorellu krajem rujna promijenila je Jonathanov status iz svjedoka u glavnog osumnjičenog. Od tada istražitelji detaljno analiziraju sadržaj njegovog mobitela, pokušavajući rekonstruirati svaki njegov pokret na dan nesreće. Slučaj je pod strogom sudskom tajnom, a katalonska policija zasad nije dostupna za komentar.

Obitelj Andic oglasila se putem glasnogovornika, izražavajući uvjerenje da će se cijeli proces ubrzo razjasniti te da će Jonathanova nevinost biti dokazana, prenosi El País. Katalonska policija zasad nije dala službeni komentar.

Isak Andic, rođen u Istanbulu, bio je jedan od najbogatijih Španjolaca – prema podacima magazina Forbes, njegovo i obiteljsko bogatstvo procjenjivalo se na 4,5 milijardi dolara. Svoju prvu trgovinu otvorio je u Barceloni 1984. godine, a brend Mango ubrzo je postao globalni modni fenomen, s prepoznatljivim spojem poslovnog i ležernog stila. Danas Mango posluje u više od 120 zemalja i zapošljava više od 16.000 ljudi širom svijeta, stoji na službenim stranicama tvrtke.

Ključne riječi
mango Isak Andic

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još