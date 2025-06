Velike promjene od 1. srpnja za nezaposlene u Austriji

Austrijska Vlada već od 1. srpnja pooštrava pravila za nezaposlene osobe, prijavljene na državnom Austrijskom servisu za zapošljavanje (AMS), kako bi ih se dodatno motiviralo da što prije naći posao i maknu se s državnih jasla. Najveća i glavna promjena je da nezaposlena osoba više ne će moći, uz mjesečnu naknadu za nezaposlene, kao do sada, dodatno mjesečno zarađivati do 551,10 eura, za neke manje, povremene poslove. Uz obrazloženje da “paralelno marginalno zapošljavanje često ometa povratak u potpuno osigurano stalno zaposlenje”.

Odnosno da nezaposleni nisu baš ni motivirani za pronalaženje stalnog zaposlenja i micanje s Zavoda za zapošljavanje. Ministar gospodarstva Austrije, narodnjak (ÖVP) Wolfgang Hattmannsdorfer tvrdi da nezaposleni “nemaju poticaj “ za rad i zato se ukida mogućnost ostvarenja dodatnog prihoda do 551,10 eura. Hattmannsdorfer to potkrepljuje podatkom kako nezaposlena osoba, prijavljena kod AMS-a, po danu prosječno dobiva 41,40 eura i ako se to pomnoži s brojem radnih dana i k tome još doda 550 eura, izlazi da mjesečno ima na raspolaganju 1.800 eura. I to, bez da ima stalan posao i negdje radi. Pa zašto bi onda uopće tražila posao? Zato od početka srpnja, nezaposleni u Austriji više neće imati mogućnost zarade dodatnog iznosa od 551,10 eura. Kako bi se i same dale u potragu za poslom.

Iznimka su osobe koje su već bile zaposlene na povremenim poslovima prije nego što su postale nezaposlene. Osim toga, dugotrajno nezaposlene osobe imaju mogućnost prihvatiti povremeni posao, ali samo u trajanju od 26 tjedana kako bi im se olakšalo ponovno uključivanje na tržište rada. Iznimke se također odnose i na nezaposlene osobe starije od 50 godina, te one nakon duže bolesti. Jedna od Vladinih mjera je i ukidanje tzb. bonusa za obrazovanje, uvedenog 2024. godine. Primatelji socijalne pomoći, koji sudjeluju na obrazovnim tečajevima AMS-a duljim od četiri mjeseca dobivali su dosada, uz AMS potporu od oko 2,60 eura po danu i dodatak za školovanje od 150 ili 300 eura mjesečno, dakle do 3.600 eura godišnje. Taj se bonus ubuduće posve ukida. i briše iz Zakona o pružanju socijalne pomoći.

Jedna od novina od 1. srpnja za nezaposlene je i ta, da ukoliko idu na godišnji odmor u inozemstvo ili na bolovanje moraju to odmah prijaviti AMS-u. Za to vrijeme ne dobivaju naknadu za nezaposlenost. Uveden je i obvezan rok od jednog dana po povratku iz inozemstva za ponovnu prijavu Zavodu (AMS-u). Dosad je to bilo sedam dana. Naknada za nezaposlene dostupna je tek od dana ponovne registracije kod AMS-a. Ono što se također mijenja je da se preferira elektroničko komuniciranje s nezaposlenima. To znači da se zahtjevi za naknadu za nezaposlenost prvenstveno podnosi online putem preko tzv. eAMS računa.

Jedini oni koji to nisu u mogućnosti mogu zahtjev i dalje podnijeti osobno. Iz svega navedenog iščitava se i glavna poruka austrijske Vlade: “Više rada, manje socijalne pomoći !” Više od 375.000 ljudi u Austriji je bez posla. Statistički podaci pokazuju da stalni gospodarski pad u Austriji, koja je već treću godinu zaredom u recesiji, i dalje opterećuje austrijsko tržište rada. I da je broj nezaposlenih u devetmilijunskoj Austriji u porastu još od travnja 2023. godine.