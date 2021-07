Velike poplave i u Belgiji: Preminulo 6 osoba, građane pozvali na evakuaciju

U katastrofalnim poplavama u Belgiji u protekla dva dana šest je osoba izgubilo život, a u Liegeu gradske vlasti pozivaju stanovnike da napuste centar grada.

Kiša koja gotovo neprestano pada posljednja dva dana dovela je do izlijevanja rijeka, posebice rijeke Meuse.

U četvrtak su spasilačke službe koje su došle pomoći pronašle četiri žrtve poplava u okolici grada Verviersa na istoku Belgije, a još dvije osobe su pronađene u dva druga mjesta, javljaju belgijski mediji.

Never seen this in Belgium #Verviers #flooding #floods pic.twitter.com/QC2PrHaPLB

Najteže je pogođena frankofona regija Valonija, na jugu i istoku Belgije te dijelovi Flandrije.

Happening now: severe weather emergencies in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Switzerland and Germany! Persistent and heavy rainfall events have led to unprecedented rainfall totals, causing catastrophic floods. Many are dead and missing in western Germany. pic.twitter.com/MNnrEk6OUc