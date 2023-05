Veleposlanik Glunčić s izaslanstvom u Mauthausenu u Austriji odao počast žrtvama nacionalsocijalizma

Hrvatsko izaslanstvo predvođeno veleposlanikom Republike Hrvatske u Austriji Danielom Glunčićem danas je sudjelovalo na središnjoj komemorativnoj svečanosti povodom obilježavanja 78. obljetnice oslobađanja bivšeg koncentracijskog logora Mauthausen u Gornjoj Austriji, gdje je svečanim mimohodom, te polaganjem vijenaca žrtvama nacionalsocijalizma na središnjem spomeniku odana počast. Vijenac je položilo i hrvatski veleposlanik Glunčić, a u izaslanstvu su bili i prva tajnica u Veleposlanstvu RH u Beču Andrea Šelendić i predstavnici hrvatske zajednice u Linzu, pod vodstvom predsjednika udruge “Tkanica” Žarka Banovića. Prije toga je veleposlanik Glunčić u području vanjskog logorskog zida, položio vijenac i kod spomen ploče ubijenim hrvatskim logorašima, odavši im počast.

Prije početka službenog djela komemoracije hrvatski je veleposlanik zajedno sa svojim ukrajinskim kolegom, veleposlanikom Vasylom Khymynetsom i predstavnicima ukrajinskog diplomatskog zbora akreditiranog u Austriji, sudjelovao i na komemoraciji i odavanju počasti ukrajinskim žrtvama koncentracijskog logora u Mauthausenu, kod njihovog spomen obilježja. KL Mauthausen je osnovan 1938. godine, a u sedam godina u njemu je bilo zatočeno oko 200. 000 ljudi, od čega je njih oko 100.000 umrlo.

Među zatočenicima je bilo i oko 200 hrvatskih građana. Zadnje likvidacije izvršene su neposredno pred oslobađanje logora od američkih snaga, 05. svibnja 1945. godine. U logoru Mauthausen, koji je sa svojih 49 ispostava glasio za jedan od najzloglasnijih nacističkih logora u Drugom svjetskom ratu, stradali su pripadnici 72 nacije i različitih narodnosnih i drugih društvenih skupina. Veleposlanik Daniel Glunčić sudjelovao je i na komemoraciji žrtvama nacionalsocijalizma u logoru smrti Gusen, kao “vanjskog logora” ili ispostave KL Mauthausen, koja je održana jučer u St. Georgenu u Gornjoj Austriji. U Gusnu je bilo zatočeno preko 70.000 ljudi iz cijele Europe. Logoraši su radili u obližnjoj industriji oružja za “Dritten Reich” pod izuzetno teškim i za ljude nesnošljivim uvjetima, tako da na desetke tisuća njih, nije niti uspjelo doživjeti Dan oslobađanja logora.

Uz financijsku pomoć austrijske države sada je zemljište na kojem je nekada bio logor smrti Gusen kupljeno kako bi se moglo proširiti areal i osigurati da to područje ostane spomen područje sjećanja na žrtve nacionalizma, kao što je to i Mauthausen. “Time je upravo u današnje vrijeme, kada su populističke tendencije u mnogim društvima sve glasnije, važno jasno i neprekidno održavati sjećanje na žrtve nacionalizma i fašizma, jer kultura sjećanja je temelj za to da generacije koje dolaze razumiju i prepoznaju značaj slobode, demokracije i ljudskih prava, i koliko se je u današnje vrijeme za to značajno i vrijedno zalagati”, istakao je veleposlanik Glunčić danas nakon komemoracije u Mauthausenu.