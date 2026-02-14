Prilikom isplovljavanja teretnog broda “Deniz Akay”, turske zastave iz riječke luke u petak, 13. veljače oko 20.00 sati, dogodila se manja pomorska nezgoda, odnosno udar turskog broda u plutajući objekt „Galeb“, koji se nalazi na stalnome vezu, uz lukobran luke Rijeka, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Naglašavaju kako su izlaskom na poziciju nezgode službenici Lučke kapetanije Rijeka utvrdili kako nema stradalih i ozlijeđenih, kao niti onečišćenja mora i morskog okoliša. Provedenim provjerama nitko od posade turskog broda nije bio pod utjecajem alkohola, u trenutku nesreće.

– Pregledom broda ustanovljena su manja oštećenja lijeve strane turskog broda, kao i šteta na lijevome pramčanom dijelu vezanoga plutajućeg objekta „Galeb“. Brodu “Deniz Akay” Lučka kapetanija Rijeka izrekla je administrativnu mjeru zabrane isplovljavanja, do okončanja inspekcijskog pregled te drugih očevidnih radnji – naglasili su u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Brod "Galeb" bio je ploveća rezidencija Josipa Broza Tita. Ministarstvo kulture proglasilo ga je kulturnim dobrom 2006. godine. Doplovio je u riječku luku prije godinu dana nakon obnove u brodogradilištu Dalmont u Kraljevici. "Galeb" je obnavljan od 2019. godine, uključujući i restauratorske radove unutrašnjosti broda. Cijela obnova i prenamjena u brod-muzej koštala je 12,4 milijuna eura, od čega je 4,2 milijuna pokriveno bespovratnim sredstvima iz europskih fondova, dok je Grad Rijeka uložio dodatnih 1,6 milijuna eura za različite troškove, od kupnje broda do projektiranja. Bilo je planirano kako će Galeb funkcionirati kao brod – muzej.

Na Galebu je s pramčane strane nakon udara turskog broda, probijena rupa. Očevid na mjestu nezgode provodi Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu koja bi trebala utvrditi okolnosti događaja. Visina štete također još uvijek nije poznata.

Mjesto nesreće obišla je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Rekla je kako je vidljivo da određena razina štete postoji, najviše u dijelu priključaka vode i struje. Rok dovršetka obnove Galeba je kraj ove godine te je izrazila nadu kako unatoč incidentu neće biti kašnjenja.