'Veganske pizze i torte pripremam kćeri za vrtić i kada ide na rođendane'

Neki su dinosauri bili biljojedi, neki mesojedi, no svejedno su se svi zajedno igrali. Da isto tako neki ljudi jedu, a drugi ne jedu meso, svojoj su kćeri objasnili supružnici Mitrović iz Splita. Ivana Surjan Mitrović bila je, naime, najprije sedam godina vegetarijanka, a posljednjih je 15 godina veganka. Njezin je suprug Neno Mitrović vegan pak osam godina, dok za sedmogodišnju Rinu kažu kako je veganka – od začeća.

– Kada sam upoznala supruga, ja sam već dugo bila veganka i nije bilo ni govora da bi se to na bilo koji način moglo dovesti u pitanje. On je vrlo brzo uz mene također prešao na vegansku prehranu jer sam mu počela kuhati i njemu je to bilo jako fino. Jednostavno, u našem kućanstvu od tada nema nikakvih proizvoda životinjskog podrijetla – kaže nam Ivana Surjan Mitrović. Udruga Prijatelji životinja poručuje kako je danas već svaka deseta osoba na svijetu vegetarijanac, a prema procjenama, u Hrvatskoj ih živi oko 200 tisuća. Dodaju i kako je istraživanje pokazalo da 86 posto Hrvata podržava vegetarijanstvo, dok ih 29 posto smatra da bi jednoga dana i sami mogli postati vegetarijanci.

– Za mene je prelazak na vegetarijanstvo bilo nešto sasvim prirodno. Štoviše, prvi sam put ideju o tome majci iznijela kada sam imala samo osam godina. Čula sam da jedna naša sestrična ne jede meso, meni je to odmah bilo sasvim logično i zaključila sam da ni ja više neću jesti meso. Očekivano, reakcija moje majke je bila da ću, dok mi ona kuha, jesti ono što spremi. Pretpostavljam da je mislila da je riječ o dječjem hiru koji ću brzo zaboraviti, ali nisam – prisjeća se 41-godišnja Splićanka koja je o vegetarijanskoj prehrani počela više učiti u srednjoj školi, zajedno s kolegicom iz razreda.

Bez mlijeka, jaja i meda

Iako ima onih koji na vegetarijanstvo prelaze zbog zdravstvenih razloga ili jednostavno zato što im meso i mesni proizvodi u prehrani ne odgovaraju, Ivana Surjan Mitrović ističe kako je za nju vegetarijanstvo oduvijek bio izbor iz uvjerenja.

– Danas je to puno lakše nego što je bilo te 2005. godine. Otvoreno je puno specijaliziranih prodavaonica i općenito ima mnogo više proizvoda. Nekada su se prodavali samo sojini medaljoni i vegetarijanska salama... – kaže te dodaje kako je potom postupno prešla na veganstvo. Takozvani “čisti vegetarijanci” ne samo da ne jedu meso nego ne jedu ni mliječne proizvode, jaja i med, odnosno izbjegavaju sve namirnice životinjskog podrijetla.

– Prelazak na veganstvo je bio puno teži jer sam jako voljela sir i mliječne proizvode, posebice jogurt, no nisam više željela podržavati tu industriju. Bilo je to više teže jer u to vrijeme kod nas još nije bilo zamjene za majonezu ili jogurt, što je danas sasvim normalno – ističe Ivana Surjan Mitrović, koja je prije nekoliko godina pokrenula Facebook stranicu i YouTube kanal s veganskim receptima. Shvatila je da puno ljudi koji bi htjeli isprobati vegansku prehranu ne znaju kako pa se stoga na njezinim kanalima “Mama veganka” mogu pronaći recepti za burger od graha, ćufte, domaći hot dog, maslac, sushi, jogurt, burrito pa čak i rožatu pripremljenu bez ijedne namirnice životinjskog podrijetla.

Tata i nezdravi slatkiši

– U trudnoći mi je bilo posebno važno paziti na zdravstveni aspekt prehrane, počela sam detaljno pratiti unos kalcija, vitamina… i sva znanja koja sam prikupila htjela sam podijeliti s drugima. Neki koje zanimaju recepti nisu nužno vegani, nego su im djeca, primjerice, alergična na jaja ili mlijeko. Nekada je bilo malo takvih recepata, sada ih je sve više – ističe Ivana Surjan Mitrović, koja povremeno drži i radionice veganske prehrane. Iako postoje mnoge predrasude oko veganske prehrane, poput toga da nije zdrava za organizam, Prijatelji životinja ističu kako su stručnjaci potvrdili da je biljna prehrana korisna za zdravlja te da je “pogodne za sve stadije života, uključujući razdoblje trudnoće, laktacije, djetinjstva i adolescencije”.

– Kada sam počela pripremati jela za Rinu, to mi je bila dodatna motivacija jer mi je cilj pripremiti joj ista jela kakva jedu njezini vršnjaci, samo u vegeverziji. Kada ide na neki rođendan, uvijek se raspitam što će biti za jelo i kakva će biti torta. Ako su na meniju, primjerice, pizza i čokoladna torta, onda ja to dan prije pripremim u vegeverziji, donesem na rođendan. Drugi roditelji nisu nikada imali problema s time, čak me jednom prilikom jedna mama zvala jer je bila u dućanu i pokušala je naći nešto vege za Rinu. To je bilo jako lijepo – prisjeća se Ivana Surjan Mitrović, koja je svaki dan posebno pripremljenu hranu nosila i u vrtić kako bi njezina kćerkica jela isti obrok kao i njezini prijatelji.

Ističe kako su na stolu njihove obitelji najdraža jela pašticada od sejtana, rižoto od šampinjona, njoki bez jaja, tjestenina bolonjez s lećom i dimljenim tofuom...

– Zato je tata razmazi nezdravom veganskom hranom. Da, i toga ima… on kupuje vegekekse, bombone, sokove… Ali ne smijem prigovarati, ja sam rekla da mora biti vege i on se toga drži – kroz smijeh zaključuje “mama veganka”.