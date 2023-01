Večernjakova domovnica 2023.: S kategorijom Glazba počinje predstavljanje nominiranih kandidata

Danas, u petak, 27. siječnja, s kategorijom “Glazba” započinjemo predstavljanje nominiranih kandidata za 17. po redu Večernjakov izbor najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu Večernjakova domovnica 2023. godine. U idućih nekoliko dana Večernji list i Fenix-magazin će predstaviti sve ovogodišnje nominirane kandidate.

Iako su njihova postignuća, nagrade i rad značajni i o njima bi se moglo doista napisati puno, kroz nekoliko rečenica dat ćemo uvid u ono što su ostvarili kandidati nominirani u ovom izboru.

Podsjetimo, ovogodišnji 17. po redu Večernjakov iseljenički izbor održat će se u subotu, 04. ožujka 2022. godine u njemačkom Bad Homburgu, gradu prijatelju Dubrovnika. Kao i prethodnih godina, i ovogodišnji Večernjakov izbor održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

U nastavku pročitajte tko je sve nominiran u kategoriji “Glazba” i kratko predstavljanje uz svako nominirano ime:

Josip Čenić, kantautor, Beč, Austrija

Josip Čenić je kantautor, glazbenik, kompozitor istančanog osjećaja za duhovnost i duhovne pjesme. U početku je svirao sam, zatim s raznim grupama i klapama, a 1984. je s Markom Majkovićem osnovao grupu Dubrovački kavaljeri. S njima je proputovao Europu gdje su održali veliki broj humanitarnih koncerata i nastupa. Josip Čenić s Dubrovačkim kavaljerima postao most povezivanja Hrvata iz Gradišća, ali i svih ostalih iseljenih Hrvata s Hrvatima u domovini. Počasni je član Hrvatskog centra u Beču gdje djeluje dugi niz godina.

David Oštrek, operni pjevač, Berlin, Njemačka

David Oštrek je solist čuvene berlinske Staatsoper Unter den Linden. Rođen u malom selu Makojišće Donje pokraj Novog Marofa u Varaždinskoj županiji. Njegovi početci su bili vezani uz kulturno umjetničko društvo, svirao je nekoliko vrsta tambura, a nakon toga postao nositelj značajnih i velikih uloga u jednoj od najvažnijih opernih kuća svijeta. David se odnedavno može pohvaliti i jednim posve drugačijim poslom jer je postao proizvođač prvog zagorskog piva, a ujedno i suvlasnik tvrtke Zagorsko pivo.

Anna Sophie Boban, glazbenica, Grafelfing, Njemačka

Anna Sophie Boban (28) rođena je u Grafelfingu (Bavarska), a većinu djetinjstva provela je u Slavoniji da bi se opet vratila u Njemačku. Nedavno je snimila pjesmu Glorija, koju je sama i napisala. Glazbom se počela baviti prije četiri godine. Prvi pjevački nastup joj je bio 2006. godine. Završila je srednju jezičnu i srednju glazbenu školu, smjer solo pjevač, također u Hrvatskoj. Govori nekoliko stranih jezika i kako kaže, planira se više posveti kršćanskoj glazbi na hrvatskom i na stranim jezicima. Obratila se s molbom za pomoć Sv.Ocu, te je kaže naišla na razumijevanje u onome što radi. Ustraje u putu kojim ide i širenju evanđelja. Prošle godine je sudjelovala u Wettbewerb fur freien Sonntag – Augsburg. Nedavno je zaprimila i zahvalnicu predsjednika Radio Marije Italija.

Dejan Perica, Bruchsal, glazbenik, Njemačka

Dejan Perica je glazbenik, skladatelj i producent koji se proslavio albumom “She”. Nogometni klub Karlsruher SC (KSC) ga je angažirao da otpjeva pjesmu“Blau weiß meine Heimat”, koju puštaju na svakoj domaćoj utakmici. Pjesme snima na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Objavljuje ih pod umjetničkim imenima Skipper D., Dejan Rock me, a izdao je i album dječjih pjesama. Osvajao je brojne nagrade među kojima je “Sing your Song“.

Andrea Marušić, Nürnberg, glazbenica, Njemačka

Pjevačica, voditeljica i vokalna trenerica čiji je glazbeni stil pop, jazz, soul, rock i blues. Rođena je u Nürnbergu, ali je djetinjstvo provela u Hercegovini. Bavila se i manekenstvom, potom se potpuno posvetila glazbi. Vodila je različite događaje, među kojima je i veliki Open-Air glazbeni festival u Nürnbergu, koji okupi nekoliko stotina tisuća ljudi i kroz kojeg je predstavljala velike svjetske glazbene zvijezde. Poznata je po brojnim kazališnim projektima, surađuje i s glazbenim bendom „Jazz Touch“, a u serijama posuđuje svoj glas.

Sandra Nasić, Göttingen, glazbenica, Njemačka

Njemačka pjevačica hrvatskog podrijetla je najpoznatija po svome radu u njemačkoj rock grupi Guano Apes čija je članica bila od 1994. do raspada benda 2005. Tada je krenula u solo karijeru te je 16. listopada 2007. izdala prvi samostalni album The Signal. Band se ponovno okuplja 2009. godine, a 2011. objavljuju album “Bel Air”. Istoimena pjesma s tog albuma je 18 tjedana bila broj 1 njemačkih top lista. Sandra i njezin bend su danas prepoznatljivo ime na glazbenoj sceni te nastupaju po Njemačkoj i ostatku Europe.

Vanessa Mai (Vanessa Mandekić), pjevačica, Backnang, Njemačka

Vanessa Mai pravim imenom Vanessa Mandekić, a nakon udaje Ferber, njemačka je pjevačica hrvatskoga podrijetla. Vanessin otac je Hrvat, a majka Njemica. Glazbenica uživa status “schlager” princeze. Od 2012. godine se profesionalno bavi pjevanjem, a 2016. godine je započela samostalnu karijeru. Njezin talent otkrio je poznati njemački skladatelj i producent Dieter Bohlen koji joj piše tekstove za pjesme. Vanessa je vlasnica brojnih glazbenih nagrada. Umjetničko ime Mai je uzela iz mjeseca u kojem je rođena, svibnja (Mai). Često ističe svoje hrvatsko podrijetlo te u gotovo svim emisijama u kojima gostuje spominje svoju obitelj u Hrvatskoj, a koju najradije i odabire kao mjesto za svoj odmor.

Sini Joldić, glazbenik, Nersingen, Njemačka

StarDog Champion (Sini Joldic) pjevač i tekstopisac hrvatskog podrijetla koji živi i radi u Njemačkoj. Nakon što je kao bubnjar 25 godina proveo u nekoliko bendova, 2012. odlučio je odložiti bubnjarske palice. Sa svojim bivšim basistom osnovao je akustični duo (StreetDog Foundation) u kojem je nastavio pisati pjesme i pjevati. Snimili su album i održali brojne koncerte. Nakon pet godina bend se razišao. Sini Joldić nastavio je kao solo umjetnik pod imenom “StarDog Champion”. Godine 2018. snimio je svoj prvi solo album “from this Point … all alone!” . Od tada piše pjesme i nastupa najčešće u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj.

Andrej Vesel, dirigent, Beč, Austrija

Andrej Vesel je dirigent koji je dirigirao koncertom za 30. obljetnicu proglašenja samostalnosti RH i uspostave diplomatskih odnosa između Hrvatske i Austrije u elitnom Konzerthausu u Beču. Studirao je na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču i diplomirao s odličnim uspjehom koncertom sa Simfonijskim orkestrom Bečkog radija u Zlatnoj dvorani Musikvereina u lipnju 2022. S rumunjskim kolegom Ioanom-Dragosem Dimitriuom osnovao je vlastiti orkestar, “Ton der Jugend Symphonieorchester Wien”. Još kao student nagrađen je s više nagrada, uključujući prvu nagradu na Saveznom natjecanju komorne glazbe i Rektorovu “Posebnu nagradu”.

Max Emanuel Cenčić, operni pjevač, Beč, Austrija

Hrvatski je operni pjevač, sopran i kontratenor i nekadašnji solist Bečkih dječaka, danas je jedan od najtraženijih kontratenora svijeta, specijaliziran za baroknu glazbu. Nastupao je u najprestižnijim dvoranama svijeta, od Bečke državne opere i Barbican Centrea u Londonu do Carnegie Halla u New Yorku. Svojim izvanrednim mezzosopranističkim glasom pokazuje da barokno pjevanje može biti tehnički briljantno, a u isto vrijeme moderno i emocionalno privlačno. Više od dva desetljeća nastupao je u prvorazrednim opernim kućama, uključujući Wiener Staatsoper, Theater an der Wien, Opernhaus Zürich, Opéra Royal de Versailles, Bayerische Staatsoper, Staatsoper Unter den Linden Berlin, barcelonski Gran Teatro del Liceu…TV postaje kao što su Mezzo TV i Arte Concert također su dokumentirale nekoliko njegovih nastupa. Kao umjetnički direktor Parnassus Arts Productions odgovoran je za koncepciju, nadzor i izvedbu važnih djela talijanskog baroka. Francusko Ministarstvo kulture ga je proglasilo Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Goran Filipec, pijanist, Valencia, Španjolska

Poznat po svojim iznimnim interpretacijama djela Franza Liszta te svom klasičnom i romantičarskom repertoaru visoke virtuoznosti. Doktorirao je glazbu na Sveučilištu Sorbonne u Parizu, a specijalizirao se za izvedbene prakse 19. i 20. stoljeća. Njegove snimke za Naxos Music Group dobile su značajna priznanja kritičara, a album Paganini Studies (2016.), nagrađen Grand Prix International du Disque Budimpeštanskog društva Liszt i uvršten na prestižni popis laureata koji uključuje imena poput Vladimira Horowitza , György Cziffra, Alfred Brendel…Goran je rođen u Rijeci, osnovno je glazbeno obrazovanje stekao u Hrvatskoj, studirajući kod Marine Ambokadze i Evgenyja Zarafiantsa. Usavršavao se na Moskovskom državnom konzervatoriju P. I. Čajkovski kod Natalije Trull, na Oxana Yablonskaya Piano Institute u Italiji i na Kraljevskom konzervatoriju u Den Haagu kod Nauma Gruberta.

Marsel Božović, glazbenik, Hamburg, Njemačka

Student psihologije na Medicinskom fakultetu u Hamburgu Marsel Božović krajem prošle godine je objavio debitantski album “a short thoughtful night”. Na glazbenoj sceni već tri godine nastupa pod umjetničkim imenom „Voltaire“. Marsel je rođen u Solingenu u Njemačkoj. Roditelji su mu hrvatskog podrijetla iz okolice Zadra. Trenutačno živi u Hamburgu gdje uz svoju umjetničku karijeru, studira psihologiju u četvrtom semestru na Medicinskom fakultetu i paralelno gradi glazbenu karijeru.

Ivan Galić, pijanist, Berlin, Njemačka

Hrvatski pijanist je magistarske i postdiplomske studije završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Talent Music Master Course u Bresciji (Italija) te na Hochschule für Musik Franz Liszt u Weimaru (Njemačka). Studije završava titulom “summa cum laude” kao najbolji student generacije, a za postignuća dobiva i dekanovu nagradu. Osvojio je mnogobrojne nagrade od kojih se izdvajaju Grand Prix nagrada na međunarodnom natjecanju “Mozart Competition Berlin”, I. nagrada na međunarodnom natjecanju “San Dona di Piave” (Italija). Svirao je po Europi i Aziji i kao solist surađivao s hrvatskim, bosansko-hercegovačkim te njemačkim orkestrima. U lipnju 2022. godine Ivan izdaje CD prvijenac pod okriljem renomirane njemačke diskografske kuće GENUIN Classics sa sjedištem u Leipzigu.

Josip Perić, pjevač, Kelsterbach, Njemačka

Hrvatski glazbenik iz Kelsterbacha kod Frankfurta, već neko vrijeme zaokuplja pozornost Hrvata u domovini i iseljeništvu svojim pjesmama. Njegova najnovija pjesma “Tamo” u kojoj pjeva o svojem rodnom kraju postigla je značajan uspjeh. Josip Perić je rođen u Uskoplju, ali je dugo živio i radio u Bjelovaru. U Kelsterbach kod Frankfurta je zbog posla došao 2013. godine. Radi u Zračnoj luci Frankfurt, a u slobodno vrijeme piše pjesme i za druge pjevače

“Dubrovački kavaljeri”, glazbena grupa, Beč, Austrija

Dubrovački kavaljeri, hrvatski glazbeni ansambl s bečkom adresom, započeo je s djelovanjem u Dubrovniku davne 1985. godine i traju još i danas. Popularni hrvatski glazbeni sastav Dubrovačke kavaljere čine: Marko Majkovica (vokal, mandolina), Josip Čenić (vokal, gitara), Martina Mazanik (flauta, vokal), Božidar Pintarić (bas gitara, vokal), Matko Dišipulo (gitara, vokal) te Dragan Radić . Nastupali su i nastupaju već više od tri desetljeća na mnogim bečkim kultnim mjestima, a pjevali su više puta i na austrijskoj državnoj televiziji ORF u božićnoj humanitarnoj akciji „Licht in Dunkel“ (Svjetlo u tami).

Dado Zebić, DJ, Aachen, Njemačka

DJ Dado ili Dado Zebić je svoj omiljeni hobi pretvorio u vrlo uspješnu karijeru postavši jedan od najpopularnijih hrvatskih DJ-a u Njemačkoj. Kao DJ nastupao je diljem Njemačke, Belgije, Nizozemske i Hrvatske. Iako otvoren za sve vrste glazbe najviše se pronalazi u R&B-u i Hip Hopu. Upravo tu vrstu glazbe najviše miksa i pušta po klubovima. Svoj prvi nastup kao DJ imao je 2005. godine, kada je osvojio prvo mjesto na natjecanju mladih DJ-a. A njegov trud i upornost prepoznao je i MTV, koji mu je omogućio nastupe na hrvatskoj “MTV Blackbeat Lounge Tour”.

Frano Bašić, glazbenik Essen, Njemačka

Frano Bašić se glazbom počeo baviti s 15 godina. Rođen je u Posušju ali već nekoliko godina živi i radi u njemačkom Essenu. Nakon dolaska u Njemačku Frano je pjevao s raznim bendovima, uglavnom po feštama, vjenčanjima, i sličnim događanjima. Snimio je nekoliko pjesama, a kroz svoje pjesme često priča priče o događajima iz vlastitog života. Surađivao je s jednim od uspješnijih kantautora Mirkom Šenkovskim Geronimom.