Već uhićena dvojica napadača koja su zapalila vozila židovske službe hitne pomoći i prikupljeno više od tri milijuna funti

Britanska policija već je je uhitila dvojicu muškaraca dobi od 47 i 45 godina zbog sumnje da su ovog tjedna izveli antisemitski napad u kojem su zapalili četvora kola hitne pomoći u vlasništvu židovske volonterske hitne medicinske službe na Highfield Roadu, u Golders Greenu u Londonu. Za napad je već odgovornost preuzela teroristička skupina Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ashab al-Yamin, koja je podmetnula i eksploziv ispred sinagoga u belgijskom gradu Liegeu i nizozemskom Rotterdamu, ispred židovske škole u Amsterdamu te u židovskom naselju u Grčkoj.

Policija je objavila da je dvojicu muškaraca uhapsila na odvojenim adresama u sjeverozapadnom Londonu i središnjem Londonu, no identitet im nisu otkrili. - Uhićeni su zbog sumnje na podmetanje požara s namjerom ugrožavanja života, a obojica su odvedeni u londonsku policijsku postaju gdje su trenutačno u pritvoru. Policajci provode pretrage na obje adrese – stoji u objavi.

Tragaju i za trećim osumnjičenikom kojeg su snimile nadzorne kamere. - U potpunosti smo svjesni da će lokalna zajednica i dalje biti zabrinuta, a naša istraga ostaje i dalje aktivna te ćemo nastaviti raditi na identificiranju i uhićenju svih koji su možda bili uključeni – izjavila je zapovjednica Helen Flanagan, voditeljica Protuterorističke policijske službe Londona, koja vodi istragu.

Inače, u međuvremenu je na platformi CharityExtra već prikupljeno 3,2 milijuna funti za hitnu pomoć židovskoj dobrotvornoj organizaciji Hatzoli za pronalazak novih, sigurnijih prostorija za rad, a Vlada im je posudila četiri vozila hitne pomoći umjesto zapaljenih. Ministar zdravstva Wes Streeting potvrdio je to u svojoj objavi na X-u te dodao da će financirati i trajnu zamjenu uništenih vozila. To znači da će im donirani novac pružiti više od onoga što su imali prije napada: jače, a ne slabije. Mržnja ne može pobijediti – poručio je Wes Streeting.

Nakon što su im zamjenska kola hitne pomoći stigla, predsjednik Hatzole Shloimie Richman, rekao je da je ponedjeljak bio najmračniji dan u postojanju dobrotvorne organizacije. -Unatoč ovom šokantnom incidentu, naša se misija nije promijenila. Nastavit ćemo spašavati živote – objavili su iz Hatzole. Više od 200 dodatnih policajaca bit će raspoređeno kako bi zaštitili židovske zajednice nakon napada, a policija će koristiti naoružene specijalizirane timove, konjičku postrojbu i dronove, s obzirom na pripreme za blagdan Pesah koji se obilježava održava od 1. do 9. travnja.

Nakon incidenta, stigla je dodatna najsnažnija institucionalna podrška s najviše razine. Kralj Charles III javno je stao uz židovsku zajednicu te je objavljeno kako je preuzeo ulogu pokrovitelja Community Security Trusta – organizacije zadužene za sigurnost Židova u Velikoj Britaniji. Time je britanska monarhija poslala nedvosmislenu poruku: zaštita židovske zajednice pitanje je državnog i društvenog prioriteta.

Cijeli slučaj u britanskoj javnosti otvorio je i šire pitanje političke odgovornosti te načina na koji državni vrh reagira na antisemitizam i sigurnosne prijetnje. Upravo zbog brzine i jasnoće reakcije britanskih institucija, od policije do monarhije i Vlade, ovaj se slučaj već uspoređuje s reakcijama političkih elita u drugim europskim državama.

U tom kontekstu, povlače se paralele i s izjavama hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je u više navrata svojim istupima o ratu na Bliskom istoku i odnosu prema Izraelu izazvao kontroverze i podijeljene reakcije u javnosti, ali i dao alibi antisemitskim reakcijama. Kritičari upozoravaju da politička retorika, osobito kada dolazi s najviše razine vlasti, može imati šire posljedice na društvenu klimu i percepciju sigurnosti manjinskih zajednica.

Za razliku od britanskog modela, gdje je nakon napada uslijedila nedvosmislena i koordinirana reakcija svih institucija, u Hrvatskoj izostaje jedinstven i jasno artikuliran pristup kada je riječ o osudi antisemitizma i pružanju institucionalne zaštite, i to s mjesta vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Da je, recimo, predsjednik Zoran Milanović reagirao kao kralj Charles „za vijeke vjekova“ utišao bi optužbe za antisemitizam, posebno nakon što se „hvalio“ djedom ustašom.