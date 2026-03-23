VIDEO Iranska teroristička grupa koja je zapalila sinagogu, kriva je i za napad u Londonu

Teroristička skupina Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ashab al-Yamin, koja je podmetnula eksploziv ispred sinagoga u belgijskom gradu Liegeu i nizozemskom Rotterdamu, ispred židovske škole u Amsterdamu te u židovskom naselju u Grčkoj, preuzela je odgovornosti i za noćašnje paljenje četvora kola hitne pomoći u vlasništvu židovske volonterske hitne medicinske službe na Highfield Roadu, u Golders Greenu u Londonu. Vozila hitne pomoći pripadala su Hatzoli (Hatzalah), neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reagira na hitne medicinske slučajeve na području sa židovskim zajednicama diljem svijeta i pruža medicinsku uslugu svim pacijentima bez obzira na njihovu religiju. Šteta nije počinjena samo židovskoj zajednici, nego i svima kojima hitna intervencija židovske volonterske organizacije spašava živote.

Ashab al-Yamin preuzima odgovornost za napad u Londonu

Policija je odmah svrstala incident u kategoriju antisemitskih zločina iz mržnje te pokrenula istragu, a teroristi, koji su se u međuvremenu deklarirali, još su na slobodi. U Velikoj Britaniji postoji dobro organizirana zaštita židovske zajednice, Communal Security Trust (CST) koji je zlatni standard za zaštitu židovskih zajednica u svijetu, financiran iz državnog proračuna. No prioritet je očuvanje života i ljudi, a ne objekata i pokretnina što bi bilo jako skupo, a i osigurani su – zato su groblja, zgrade, a sad i ambulantna vozila, noću najlakša meta. I posljednji se napad dogodio noću, u 1.45 sati. Nadzorne su kamere snimile tri osumnjičenika u crnoj odjeći, sa skijaškim maskama koji su pobjegli s mjesta događaja nakon što su zapalili vozila.

Kao i dosad, mete terorista nisu isključivo židovske. Prošli je četvrtak upucan iranski disident u nizozemskom Schoonhovenu, a vlasti istražuju povezanost napada s režimom u Teheranu. Riječ je o 36-godišnjem muškarcu iranskog podrijetla, aktivnom kritičaru iranskih vlasti, zaposlenom u policijskom sustavu. Teško je ozlijeđen. Ime mu nije javno objavljeno, što je uobičajeno u ovakvim slučajevima (zbog istrage i sigurnosti), no u neslužbenim izvorima kruži ime Mohammad Mohi Shafiei. Nizozemski ministar pravosuđa David van Weel potvrdio je da su nakon napada pojačane sigurnosne mjere za iranske disidente. Shafiei, koji je imao 42 tisuće pratitelja na Instagramu i otkrivao kršenja ljudskih prava u Iranu, prethodno je već primao prijetnje, a nizozemski političari iranskog podrijetla ukazali su na umiješanost Teherana.

Naziv terorističke skupine koja teroristički operira u Europi „Ashab Al Yamin“ prevodi se kao „Drugovi desnice“ ili „Ljudi desnice“, čime se pozivaju na metafore iz Kurana koje ukazuju na „pravednike“. Logo prikazuje ispruženu ruku koja drži pušku usmjerenu udesno, a u pozadini je slika globusa. Takav logotip imaju i ostale iranske terorističke skupine ili skupine Islamskog otpora povezane s Iranom: i Kataib Hezbollah u Iraku, Hezbollah u Libanonu i IRGC u Iranu.

Njihova zadnja meta, Hatzalah (piše se i Hatzolah - spašavanje, olakšanje) naziv je koji koriste brojne židovske volonterske organizacije hitne medicinske pomoći. Prvu je osnovao Hershel Weber krajem 1960-ih u Brooklynu u New Yorku, kako bi brže pružili hitnu medicinsku pomoć zajednici i ublažili kulturne probleme hasidske zajednice koja je govorila jidiš. Ideja se proširila i na druge regije, zemlje i kontinente i postali su najveća volonterska služba hitne medicinske pomoći u svijetu.

Chevra Hatzalah u New Yorku ima više od tisuću volonterskih tehničara hitne medicinske pomoći i bolničara koji svake godine odgovore na više od 70.000 poziva s privatnim vozilima i voznim parkom s više od 90 vozila. Osim SAD-a, Izraela i Velike Britanije, djeluju i u Argentini, Australiji, Austriji, Belgiji, Brazilu, Kanadi, Meksiku, Panami, Ukrajini, Rusiji, Južnoafričkoj Republici i Švicarskoj. Hatzalah koristi sustav "lebdećih automobila", gdje se članovima ad-hoc dodjeljuje hitan slučaj. Članovi koji misle da će imati najbolje vrijeme odziva odgovaraju putem radio stanica, a dispečer im potvrđuje zadatak. Vrijeme odaziva je između jedne do dvije minute danju i maksimalno pet do šest minuta noću, a u Izraelu je manje od tri minute. Napad na ovu organizaciju sumanuti je napad na sve živote koje spašavaju, jednako židovske, kao i kršćanske i muslimanske.