Važna tvornica u susjednoj državi pred kolapsom, američki ulagači kipte od bijesa

Jedina tvornica topničkog streljiva u Bosni i Hercegovini pred kolapsom je zbog lošeg upravljanja, a deseci milijuna dolara koje su u nju investirali američki suvlasnici potrošeni su nenamjenski, zbog čega iz SAD-a stižu prijetnje tužbama protiv vlade Federacije BiH kao većinskog vlasnika. Tvornica Pretis iz Vogošće kod Sarajeva bila je važnom sastavnicom vojne industrije bivše Jugoslavije i među rijetkima je koja je uspjela očuvati proizvodnju i nakon njezina raspada, te svoje proizvode plasirati na brojna inozemna tržišta, uključujući američko.Tajna uspjeha Pretisa bila je u proizvodnji traženih minobacačkih, topničkih i tenkovskih granata promjera 155 milimetara, koje je proizvodila prema NATO standardima. Kako podsjećaju lokalni mediji u BiH, cijena samo jedne takve granate sada doseže i do šest tisuća dolara, a očekuje se njen rast nakon što su se članice NATO-a na samitu u Den Haagu usuglasile povećati izdvajanja za obranu do pet posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Krize diljem svijeta i povećana izdvajanja za naoružanje stvorile su zlatnu priliku za vojnu industriju pa tako i za onu u BiH, no u slučaju Pretisa ispostavilo se kako to neće biti jednostavno iskoristiti. Većinski vlasnik Pretisa je vlada Federacije BiH, a nešto više od 40 posto dionica te tvornice 2024. godine kupila je američka tvrtka Regulus koja je otkupila oko 25 posto vlasničkog udjela u tvornici Binas iz Bugojna koja proizvodi eksplozive. Kako bi potaknuli proizvodnju u Pretisu, Amerikanci su joj osigurali 100 milijuna dolara kroz ugovor o isporuci streljiva s jednom američkom tvrtkom.

Od te prošlogodišnje porudžbine Pretis je do sad realizirao tek 25 posto pa su se Amerikanci naljutili i pismom upozorili federalnog ministra industrije Vedrana Lakića da je sve to rezultat lošeg upravljanja i da tako više ne može. Čelnik Regulusa Will Somerindyke u pismu ministru Lakiću je upozorio kako je čak 40 ugovora o isporuci streljiva "na čekanju", iako su naručitelji dio novca unaprijed uplatili. "Tvornice (Pretis i Binas) su u katastrofalnom stanju u trenutku kada bi trebale ostvarivati najbolje rezultate. Razlozi, prema informacijama koje imamo, su kombinacija potpune nesposobnosti i korupcije", stoji u pismu čelnika Regulusa.

Za loše upravljanje izravno su optužili bivšu direktoricu Pretisa Almu Zulić koja je kao kadar Stranke demokratske akcije (SDA) tvornicu vodila punih deset godina, a smijenjena je u svibnju i to na inzistiranje Amerikanaca. No, ni novi direktor Ajdin Kupus nije uspio bitno promijeniti stanje. Revizija je utvrdila da Pretis na računu ima tek nešto više od 500 tisuća eura dok je dužan više od 188 milijuna. Pritom je utvrđeno kako je novac koji je Pretis avansno naplatio za isporuku granata nestao, odnosno uglavnom potrošen na izdvajanja koja nemaju nikakve veze s proizvodnjom.

Iz SAD je federalnom premijeru Nerminu Nikšiću stiglo još jedno pismo i to iz odvjetničke kuće Torridon koja zastupa Regulus, a potpisali su ga partner William Barr i Mike Pompeo, bivši direktor CIA-e koji sada radi za tu odvjetničku tvrtku. U pismu su istaknuli zabrinutost zbog lošeg upravljanja koje šteti poslovanju Pretisa, u trenutku kada SAD i saveznici imaju hitnu potrebu za topničkim streljivom. "Ova pitanja imaju strateške i komercijalne posljedice za odnose između Bosne i Hercegovine i SAD", naveli su u pismu. Iz vlade Federacije BiH nisu se očitovali o stanju u Pretisu niti su komentirali upozorenja iz SAD. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump odlučio uvesti carine od 30 posto na sve proizvode koje BiH izvozi u SAD, što će dodatno zakomplicirati stanje.