Vatrogasac radio na godišnjem pa odbio besplatno ljetovanje: 'Meni se u glavi vrti dečko iz Vukovara'

Josip Fabijanić, vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, proveo je četiri dana godišnjeg odmora gaseći požar podno Biokova. Dok je s dalmatinskim kolegama spašavao Tučepe, kazao je: "Već pet godina svaki put ide uniforma sa mnom. Moja žena je luda radi toga". U reakciju RTL-a Danas potom je stigla molba jednog inženjera. On je, naime, zaželio vatrogascu i njegovoj obitelji platiti ljetovanje i to po mogućnosti negdje izvan Hrvatske kako ne bi opet radio.

"Gospodinu hvala i hvala u ime moje obitelji. Ako postoji takva volja kod gospodina da nagradi neki posebni trenutak, neku posebnu osobu… hvala mu. Meni se u glavi vrti jedan dečko iz Vukovara. Damir, ako se ne varam. Šesnaest godina ima, kao moje dijete", odgovorio je na to Fabijanić pa poslao i poruku mladiću:

"Ja ću Damire tebi to prepustit jer tebi su ta sredstva puno bitnija i puno bitnije ti je da u životu kreneš u jednom ljepšem svjetlu, da za tebe bude neki ljepši trenutak od one patnje koju si prolazio. Damire, za tebe. Ok? Može? Drži se stari". Podsjetimo, mladić Damir Pejić iz Vukovara drugi se put bori s leukemijom, a prije dva mjeseca, bitku s karcinomom izgubila je njegova majka.