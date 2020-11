Vanđelić prijavio 19,2 milijuna kuna imovine: Ima dva stana, pet traktora, frezu...

Krajem proljeća projektiranje, istražni radovi, uklanjanje određenih objekata, a prije ljeta radovi na konstrukcijskoj obnovi, ovisno o tome je li nešto kulturno dobro i kakva je odluka vlasnika – konkretne termine konačne sanacije Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije od potresa dao je privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić, koji je predstavio tijelo na čijem je čelu, a i svoju imovinsku karticu, koju Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa nije bio dužan dati jer funkcija privremenog ravnatelja Fonda nije obuhvaćena Zakonom o sprječavanju sukoba interesa.

Okvirna procjena vrijednosti njegovih stanova, pokretnina, OPG-a, dionica i gotovine na banci jest 19,2 milijuna kuna, a podastro je Vanđelić i konkretan popis svoje imovine. Od nekretnina posjeduje stan u Rovinju s dva pripadajuća parkirališna mjesta, sve zajedno veličine 133 četvorna metra i vrijedno 2,2 milijuna kuna. Ima ondje i tri garažna mjesta, a jedno ima i u Zagrebu, gdje također posjeduje stan od 90 kvadrata, vrijednosti 1,5 milijuna kuna. Ima 127.806 četvornih metara zemlje, koja je procijenjena na nešto manje od tri milijuna kuna, a zakupljuje i dva zemljišta od Republike Hrvatske, jedno do 2060., drugo do 2063., te jedno do 2031. od Općine Bale.

>> VIDEO Predstavljen Fond za obnovu Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Do 2021. gotovo 29 tisuća četvornih metara koristit će i za pašarenje. Parcele su to na kojima OPG Damir Vanđelić proizvodi, među ostalim, maslinovo ulje, rakije, likere, med te lavandu, a za to mu trebaju i razni poljoprivredni strojevi i vozila. Pobrojio je privremeni ravnatelj Fonda za obnovu i njih, pa je otkrio da ima pet traktora, teretna i gospodarska vozila, frezu, drljaču, postrojenja za preradu i obradu ulja, dvije mobilne kućice, Touareg ... sve skupa vrijedno 3,7 milijuna kuna.

Na računu na banci Vanđelić ima nešto više od pola milijuna kuna, dok u dionicama ima 1,7 milijun. Plaća leasing za vozila, a mora otplatiti i 2,4 milijuna kuna stambenih kredita. Upravo se njega, podsjetimo, spominjalo kao mogućeg HDZova kandidata za gradonačelnika Zagreba, a on je jučer nagađanja odbacio kazavši kako mu je “Fond prioritet”. Rekao je i da nije član nijedne stranke, a neće ni biti jer “nijedna ne odgovara potpuno njegovim razmišljanjima”.