Obnova škola u prvoj je fazi. Roditeljima je prespora, Grad tvrdi da će završiti do rujna

Umjesto u vlastitim učionicama, oni nastavu imaju u “podstanarstvu”, nerijetki i na potpuno drugoj strani grada. Od ove jeseni pa sve dok potresom oštećene zgrade ne budu sanirane, učenici osnovnih škola Miroslava Krleže, Petra Zrinskog, Ivana Merza i Bukovac te područne škole Vugrovec putuju u druge objekte. Kad im se pridodaju đaci iz OŠ Ksavera Šandora Gjalaskog, koja prolazi rekonstrukciju, te 420 učenika OŠ Mate Lovraka u Klaki, koja je prošlog tjedna stradala u požaru, sve skupa nešto manje od 2800 osnovaca trenutačno je “raseljeno” po metropoli.

Puno posla, malo vremena

Od osnovnih škola, u potresu je najgore prošla ona Petra Zrinskog u Krajiškoj ulici i jedna je od dvije u Zagrebu s crvenom naljepnicom te jedina u samom centru grada. Prava je sreća što se objekt uopće može obnoviti, no neki roditelji, poput Mirjane Vujević Đurak, nisu sigurni hoće li radovi biti gotovi do 1. rujna sljedeće godine kako im je, napominje, obećano.

– Rečeno nam je da su službeno počeli. Doduše, skele nisam vidjela, ali vjerojatno zato što se radi u unutrašnjosti škole. A hoće li obnova biti gotova do rujna? Iskreno, ne vjerujem, ali možda će me vrijeme demantirati, bit ćemo pametniji nakon Nove godine – kaže mama učenika škole čiji đaci nastavu pohađaju u čak pet obrazovnih ustanova.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 05.11.2020., Zagreb - OS Petar Zrinski u Krajiskoj ulici, jedna od osnovnih skola u koju djeca trenutno ne mogu ici jer se ista nalazi u fazi obnove. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

Teško je stradala i najstarija zagrebačka škola, OŠ Miroslava Krleže na Kaptolu, a njezini učenici, ističe Alice Jurak, majka jednoga od njih, dobro su se priviknuli na novo okruženje u kojem će boraviti do kraja ove školske godine. No, jedva čekaju da se vrate na Kaptol.

– Ali ne znam hoće li to biti iduće jeseni jer uopće ne vidim da ima radova. Skele stoje već dva mjeseca, a radnika nigdje. Ne mogu reći da se ništa ne radi, istina, ali ja radnike ne vidim. Tako da sam zabrinuta hoće li sve biti gotovo na vrijeme – kaže Alice Jurak pa nabraja što se sve do rujna mora obaviti: zamjena prozora i podova, sanacija dimnjaka, ojačanje konstrukcije...

– Puno je posla, a malo vremena. Obnova ide presporo, no zaista se nadamo da će sve biti na vrijeme – kaže Jurak.

Kako napreduju radovi te kad se očekuje završetak, provjerili smo, dakako, u Gradskom uredu za obrazovanje. Odgovor je bio brz, ali ne i veoma opširan.

– Trenutačno se izvode radovi na prvoj fazi sanacije štete od potresa za koje je predviđeni rok završetka 31. prosinca 2020. U tijeku je ujedinjavanje projektne dokumentacije i priprema za pokretanje postupka javne nabave za izbor izvođača radova u drugoj fazi, čiji nje predviđeni rok završetka 1. rujna 2021. godine – isto su “izrecitirali” za svaku od stradalih škola.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 02.11.2020., Zagreb - Intervencija vatrogasaca radi pozara na krovu na Osnovne skole Mato Lovrak u zagrebackoj Dubravi. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Izuzetak je bila OŠ Bukovac s obzirom na to da se ondje ne ide u obnovu, već u projekt nove škole, pa su istaknuli da je građevinska dozvola ishođena, da se radi na odabiru izvođača te da će objekt bit dovršen u prosincu sljedeće godine.

Umjetnička na čekanju

Upitali smo i u kojoj je fazi obnova sedam najteže oštećenih srednjih škola, čijih je 3800 učenika također “razbacano” po cijelom Zagrebu, a za njih šest, Gornjogradsku i Gimnaziju Tituša Brezovačkog, Prvu ekonomsku, Hotelijersko-turističku, Školu primijenjene umjetnosti i dizajna te Školu za klasični balet dobili smo identičan odgovor.

– Trenutačno se izvode radovi na prvoj fazi sanacije štete od potresa za koju je predviđeni rok završetka 31. prosinca 2020. U tijeku je ujedinjavanje i priprema projektne dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za izbor izvođača radova na drugoj fazi – poručili su iz Ureda za obrazovanje.

Za Umjetničku plesnu školu Silvije Hercigonje, koja bi trebala biti dovršena u rujnu 2022., pak, kazali su da se tek priprema natječajna dokumentacija, a potom će se ishoditi građevinska dozvola te tražiti izvođač.

Naravno, istaknuli su i da su sve ostale stradale obrazovne ustanove već “riješene”.

– Od 175 potresom oštećenih škola i vrtića, do 6. rujna obnovljeno ih je 159, a dva do 1. listopada. Opsežniju obnovu pak zahtijeva 13 objekata sa znatnim oštećenjima i radovi na njima trajat će sljedećih godinu dana, a za neke i do dvije godine, ovisno o šteti. No, na 11 od tih 13 objekata radovi na obnovi i sanaciji štete već su u tijeku – rekao je Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje.