Vakula otkrio što mu najviše smeta i otkrio dokad će padati snijeg

O obilnom snijegu koji je zameo dio Hrvatske ovog petka govorio je i hrvatski prognostičar Zoran Vakula za HRT. Kako je kazao, ne očekuje se do pola metra, ali je do 19 sati u Ogulinu zabilježeno čak 22 centimetra snijega.

- Dakle, velika promjena, najavljivana, iako nam nisu vjerovali. Nažalost, ono što me najviše smeta, kad Državni hidrometeorološki zavod objavi upozorenje, i to ne samo žutog, nego narančastog, pa čak i crvenog stupnja najvišeg, opet imamo nesavjesne vozače koji krše propise - osvrnuo se Vakula.

Sutra se pak očekuje slabljenje oborine, najavljuje Vakula za ovu subotu. U unutrašnjosti Dalmacije i dalje će padati susnježica koja će se pretvoriti u snijeg. Primjer za to je Senj u kojem je do 19 sati zabilježeno 3 centimetra uz buru.

- Ono što će veće probleme stvarati je buretina - olujna, čak i orkanska bura, do sada su zabilježeni udari bure negdje oko 140 km/h. Vrlo vjerojatno, gotovo sam siguran, da će tijekom noći biti i žešće bure, koja će potrajati tijekom subote sve do večernjih sati. Nastavit će se ograničenja u prometu sve do sutra navečer, a onda slijedi stabilizacija vremenskih prilika i u smislu vjetra, ne samo oborine, u nedjelju - najavio je.

- Imali smo pretopli početak siječnja, pa nakon toga hladno razdoblje, pa opet toplina, neuobičajena, čak i rekordna jučer, primjerice mjestimice u istočnoj Hrvatskoj. Sada ponovo malo niža temperatura, ali sve skupa kad se zbroji već sada, prvih 19 dana je toplije od prosjeka ovaj siječanj, iako smo imali naleta zime. Vrlo velika vjerojatnost da će ponovo zatopliti, ali ne na one vrijednosti kakve smo imali jučer, prekjučer - dodao je pa i upozorio građane da prate upozorenja stručnjaka.