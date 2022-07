UŽIVO Iznenađenje za povijesno spajanje Hrvatske: Krila oluja izvela akrobaciju iznad Pelješkog mosta

Program svečanog otvaranja Pelješkog mosta krenuo je već od osam sati ujutro. Svečana ceremonija počinje u 20,15 sati a na njoj će biti cijeli državni vrh. Tijekom vatrometa mostom će proći i dva automobila hrvatske proizvodnje - Rimčeva Nevera te automobil koji "gradi" proslavljeni automobilistički as Niko Pulić. Promet Pelješkim mostom krenut će u ponoć. Most, čija je cjelokupna čelično-betonska konstrukcija ispod i iznad vode zajedno teška kao 30 Eiffelovih tornjeva, najveći je hrvatski infrastrukturni projekt financiran iz EU-ovih fondova s bespovratnih 357 milijuna eura (85 posto troškova), a na njemu je tijekom deset godina radilo nekoliko vlada.

20:42 - - Svjedočimo ostvarenju hrvatskog sna, Republika Hrvatska je jedinstven teritorij spojen nakon stoljeća ovim monumentalnim mostom. Hvala premijeru Andreju Plenkoviću, Ministarstvu prometa i potpredsjedniku Vlade Olegu Butkoviću, Hrvatskim cestama i drugima koji su doprinijeli projektu. Hvala braniteljima za slobodu teritorija koji danas spajamo, Europskoj komisiji na sufinanciranju projekta, odajem priznanje izvođaču radova, projektantu. Nije ovo samo infrastrukturni projekt nego poticaj daljnjem gospodarskom razvoju, te znači višu razinu kvalitete života. Most je svehrvatski projekt, danas zvone crkvena zvona i očituju hrvatsko zajedništvo. Imali smo ga u ratu, imali smo ga za most, treba nam i za obranu, zaštitu kulture i književnosti od tuđih posezanja, osobito na jugu. Najvažniji ovaj projekt neka bude pogled u budućnost mladima, ali i priznanje onima koji su utkali sebe u Lijepu našu. Dalje nastavljamo suradnju s Vladom, autocestu do Dubrovnika - rekao je župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić.

20:37 - Krila oluje preletjela su Pelješki most, nakon što je izvedena Oda radosti i hrvatska himna.

20:15 - Na odmorištu Komarna počela je svečanost otvorenja Pelješkog mosta kojim će biti spojen jug Hrvatske s ostatkom države, uz nazočnost državnoga vrha, ministara, saborskih zastupnika, drugih uzvanika i brojnih građana.

26.07.2022., Komarna - Sluzbeno otvorenje Peljeskog mosta. Dubravka Suica, Andrej Plenkovic, Zoran Milanovic, Sonja Jandrokovic, Gordan Jandrokovic, Oleg Butkovic

20:06 - Predsjednik Milanović i premijer Plenković su se rukovali, pomalo suzdržano, diplomatski, uz mali smiješak. Pljeskom su prisutni pozdravili predsjednika Milanovića, ali i premijera Plankovića.

20:00 - Stigao je i predsjednik Zoran Milanović. 'Razgovaram s čovjekom koji je na ovom radio zadsnjih šest godina", kazao je Milanović dok je hodao u društvu ministra Olega Butkovića.

19:37 - Sve je spremno za svečano otvaranje Pelješkog mosta, a koji će prometno povezati jug Hrvatske s ostatkom države. Stigao je cijeli državni vrh. Stigao je i premijer Andrej Plenković.



"Ostvarili smo strateški cilj. Ovaj most sanjan je zadnjih 30 godina, realiziran je u jednom potpunom skladu krajolika, izvedbe i arhitekture, ali i političke volje. Nije bilo lako, ali sada kada je RH konačno spojena možemo biti ponosni. Za sve nas je ovo jako emotivan dan. Danas smo svi oduševljeni", rekao je Plenković za Dnevnik.hr.

"Prošle godine je bilo veliko spajanje, već tada je srce ubrzano kucalo", dodao je.

19:35 - Mediji u BiH u utorak su opširno izvjestili o otvaranju Pelješkog mosta no posebnih reagiranja i komentara nije bilo uz iznimku ironične čestitke koju su iz oporbe u Republici Srpskoj uputili članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku.

"Čestitam Miloradu Dodiku na otvaranju Pelješkog mosta. Vjerujem da je danas sretan, kao i njegovi nalogodavci iz Zagreba", napisala je dopredsjednica Partije demokratskog progresa (PDP) Jelena Trivić na svom Facebook profilu.

Trivić će Dodiku na izborima u listopadu biti glavna konkurencija u utrci za poziciju predsjednika Republike Srpske a svojom je porukom aludirala na pisanje "Jutarnjeg lista" koji je objavio kako je Dodik s hrvatskom vladom napravio neku vrstu dogovora, odnosno trgovine, jer je vetom u Predsjednoštvu BiH spriječio pokretanje tužbe BiH protiv Hrvatske pred međunarodnim sudovima zbog gradnje Pelješkog mosta.

Prema tvrdnjama "Jutarnjeg" hrvatska je vlada zauzvrat pristala deblokirati izgradnju mosta preko Save koji spaja Hrvatsku i BiH kod Gradiške a riječ je o projektu koji je godinama bio na čekanju a u RS-u ga smatraju iznimno važnim zbog povezivanja s autocestom Zagreb-Lipovac.

Članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović bili su spremni podržati podizanje tužbe zbog gradnje Pelješkog mosta istrajavajući na tvrdnji kako on priječi pristup BiH otvorenome moru i ograničava pristup brodovima u Neumski zaljev.

Mediji u BiH u utorak gotovo da i ne spominju taj spor koji je godinama opterećivao odnose s Hrvatskom, a otvaranje Pelješkog mosta uglavnom opisuju kao projekt koji ima veliki prometni i turistički značaj od kojega bi korist mogao imati i Neum.

19:30 - Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić stigao je na Pelješki most te poručio: - Za mene koji živim u Dubrovniku, a radim u Splitu najbolje znam što ovaj most znači. Simbolično Hajduk i most spajaju Dalmaciju pa i Hrvatsku.

26.07.2022., Komarna - Sluzbeno otvorenje Peljeskog mosta. Sinisa Hajdas Doncic, Branko Grcic.

- "Veliko nam je zadovoljstvo što možemo prisustvovati ovom velikom događaju. Ja danas imam čast predstaviti više od tisuću ljudi koji su sudjelovali na ovom projektu. Kretat ćemo se nekom brzinom od nekih 50 km/h, to je revijalna brzina tako da popratimo sva događanja", kazao je Matija Renić, glavni razvojni inženjer za Neveru.

19:20 - Most je integralne hibridne konstrukcije s 13 raspona, od kojih je pet glavnih (centralnih) raspona duljine 285 metara, šest centralno postavljenih armiranobetonskih pilona visine 33 metra, te dvije trake zajedno sa zaustavnom trakom koja će služiti za održavanja mosta. Prelazi preko morskog tjesnaca širine 2140 metara, dug je 2404 metra, s plovidbenim profilom ispod mosta 200 puta 55 metara, a glavni i odgovorni projektant mu je Marjan Pipenbaher.

Gospodarski je iznimno značajan za cijelu državu, ponajprije Dubrovačko-neretvansku županiju, a njegovim otvaranjem dokinut će se teritorijalni diskontinuitet nastao prije više od 300 godina kada je tadašnja Dubrovačka republika prepustila dio obale otomanskom carstvu.

19:15 - Na svečanosti će nastupiti među ostalima, Dubrovački simfonijski orkestar, Dubrovački trombunjeri, Lado, Linđo, plesne skupine, kulturno-umjetnička društava, pjevači. Hrvatsko glazbeno društvo Sv. Cecilija izvest će Morešku, a bit će izvedena i skladba Mateja Meštrovića specijalno komponirana za ovu prigodu.

Nazočnima će se kratko obratiti župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, kao izaslanica predsjednice Europske komisije, potpredsjednica EK Dubravka Šuica, video porukom kineski premijer Li Keqiang, a potom premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te predsjednik Republike Zoran Milanović.

Svečanost u Komarni završit će izvedbom "Himne slobodi", vatrometom tijekom kojeg će zvoniti i zvona svih crkava Dubrovačke biskupije te blagoslovom mosta, a prvi će njime nakon otvaranja, oko 22 sata, proći motociklisti braniteljskih postrojbi.

Tijekom vatrometa mostom će proći i dva automobila hrvatske proizvodnje - Rimčeva Nevera te automobil koji "gradi" proslavljeni automobilistički as Niko Pulić.