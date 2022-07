'Svi mi ovdje ulazimo u povijest': Veterani I. i IV. gardijske brigade i 163. brigade motociklima prešli Pelješki most

Sanja Šale iz sela Kućišta pored Orebića priključila se kao dvadesetogodišnjakinja 1991. obrani Hrvatske. Danas je, kao veteranka Prve gardijske brigade "Tigrovi", motociklom među prvima prešla preko Pelješkog mosta.

"Ja ću kao Pelješka ući u povijest jer ću prva službeno prijeći na drugu stranu mosta u ime svih Pelješana", kazala nam je. Šale je istaknula da su "Tigrovi" dali velik obol u oslobođenju juga Hrvatske te da su počeli vojne operacije za oslobođenje juga Hrvatske još u veljači 1992., pri čemu ih je u borbama na jugu zemlje poginulo između 90 i 100.

"Osobita mi je čast i ponos što mogu i u ovom povijesnom događaju kao žena sudjelovati. To je nešto što se događa samo danas, samo večeras. Svi mi ovdje ulazimo u povijest", rekla je.

U povorci je sudjelovao i 57-godišnji Darko Raguž, pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske koja je ustrojena u Dubrovniku. On je kao pripadnik specijalne jedinice iz koje je nastala Konavoska bojna sudjelovao u oslobođenju Konavala.

"Drago mi je što su s nama naši suborci koji su nam išli pomoći. To je velika čast... Zna se što su i tko su Prva i Četvrta gardijska brigada", kaže nam Raguž.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 26.07.2022., Komarna - Sluzbeno otvorenje Peljeskog mosta. Bajkeri 1. i 4. gardijske brigade prolaze mostom. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Most nam znači život, most nam znači sve

Naglasio je da mu je Pelješkim mostom, koji omogućava spajanje krajnjeg juga Hrvatske s ostatkom zemlje bez prelaza preko teritorija BiH, olakšan život. "Čim se moje unuče rodi, mora izvaditi osobnu. Samo da je to, nemam vam što reći... Ovo nama znači život".

Veteranu Četvrte gardijske brigade "Pauci" 53-godišnjem Anti Peharu, koji živi u Metkoviću, otvaranje Pelješkog mosta također je važan događaj. "Most nama znači sve, mi nemamo bolnicu prije Dubrovnika. Tko će doći do bolnice? Treba dva sata čekati na granici. Ovo je sada spas", kaže nam.

Kao i njegovi suborci napominje kako mu je čast što je pozvan i da među prvima može preći Pelješki most. "Ne znam kako bi opisao... Srce ko' kuća".

Most je, u nazočnosti državnog vrha, blagoslovio dubrovački biskup Josip Glasnović.

Prije veterana Pelješki most prošla je i "Nevera", električni automobil tvrtke Rimac Automobili. Iz Brijesta je most, u suprotnom smjeru, bolidom prošao proslavljeni hrvatski automobilistički as Niko Pulić.