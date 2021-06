Popuštaju se mjere: Kafići mogu raditi do ponoći, ukida se zabrana treniranja u zatvorenom...

U Hrvatskoj se nastavlja trend pada broja novozaraženih. Iako je situacija povoljna, iz Stožera upozoravaju i dalje da je oprez potreban jer se postupno širi indijska varijanta. Najviše pogađa skupine koje nisu cijepljenje, mlađe te one koji odbijaju cijepljenje. Stožer je popustio dio mjera, pa tako od večeras stupa na snagu odluka da ugostiteljski objekti, ali i kasina, pekare... mogu raditi do ponoći, a ta se odluka odnosi i na javna događanja. Ukida se zabrana treniranja i natjecanja u zatvorenim prostorima te se ublažavaju neke mjere kod prelaska granice.

"U posljednja 24 sata zabilježena su 134 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1207. Među njima je 456 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 44 pacijenta. Preminulo je 13 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 358.379 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 8123 preminule, ukupno se oporavilo 349.049 osoba, od toga 204 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutačno 6710 osoba. Do danas je ukupno testirano 2,069.520 osoba, od toga 4083 u posljednja 24 sata. Zaključno s 10. lipnja utrošeno je 2,042.889 doza cjepiva. Dosad su 1,386.564 osobe cijepljene najmanje jednom dozom, među kojima je 656.325 primilo obje doze. Na dan 10. lipnja utrošeno je 55.960 doza cjepiva", izvijestio je Stožer.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da u odnosu na prošli tjedan imamo pad. Po incidenciji smo na 12. mjestu na ljestvici zemalja EU.

Postupno se širi indijski soj, potreban je oprez

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić izvijestila je da je dobra stvar da u većini europskih zemalja dolazi do smanjenja broja novooboljelih. "Ono što zabrinjava jest postupni porast indijske varijante. Najznačajniji je porast u Velikoj Britaniji, ulazi u skupine koje nisu cijepljenje, mlađe, one koje odbijaju cijepljenje, situacija je dosta zabrinjavajuća zbog širenja", kazala je.

Treba biti oprezan, poručila je. "Ono što nije najsretnije odnosi se na dva izvješća u obradi, jedna je epidemija u Finskoj koja se pojavila u jednoj bolnici, od 57 oboljelih, 17 ih je umrlo. Zaražena su i 42 zdravstvena djelatnika koji su bili cijepljeni. Slična je situacija i u Belgiji u jednom domu za starije osobe. Jedanaest je umrlo, a bili su cijepljeni", dodala je.

"I dalje moramo biti oprezni, trend je da ljudi koji su primili prvu dozu odbijaju drugu. Sugerira se da se ubrza cijepljenje drugom dozom", dodala je. "Moramo zaključiti da pandemija ne prestaje iako je situacija bolja u Europi", dodala je.

Pitanje miješanja cjepiva

"Očekuju se rezultati opsežne studije. Za sada podaci govore da će ta mogućnost postojati, osobito za osobe koje su imale alergijske reakcije i da je odgovor u razini antitijela dobar", kazala je.

Popuštanje mjera

"Čuli smo optimistične vijesti, ali vidimo da ima dijelova svijeta gdje se ponovno širi zaraza. U Hrvatskoj i Europi situacija je bolja, ali ne smijemo se opustiti i o nama ovisi kakva će nam biti zdravstvena i gospodarstvena slika", kazao je ministar Davor Božinović.

1. Stožer je produljio primjenu mjera na javni prijevoz, trgovine i šoping-centre do kraja mjeseca.

2. Što se tiče prelaska granice, izmijenjeni su tehnički detalji. Ulazak u RH osobama iz članica EU, koje su cijepljenje s dvije doze, a koje se koriste u EU, bit će omogućen čim su cijepljeni drugom dozom, nema više čekanja od 14 dana nakon drugog cijepljenja.

3. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata – od večeras mogu raditi do 24 sata i to kafići, kasina, pekare... To se odnosi i na javna događanja.

4. Ukida se zabrana treniranja i natjecanja u zatvorenim prostorima, a također se konferencije i kongresi mogu održavati uz pridržavanje mjera.

"Sve više će se širiti broj i vrsta događanja na kojima će se moći nazočiti uz pridržavanje nekih uvjeta. Otvara se mogućnost, slično kao i na svadbenim svečanostima, da se uz uvjete koji su sada mogu organizirati i bez strogih mjera, ako će biti prisutne osobe koje su primile drugu dozu, a prošlo je 14 dana, one koje su preboljele bolest, a nije prošlo više od 180 dana ili su unatrag 48 sati bili negativni brzim antigenskim ili 72 sata PCR testom", kazao je Božinović.

I dalje nema otvaranja zatvorenih dijelova kafića

"Nalazimo se u povoljnoj situaciji, ali se nalazimo u osjetljivom razdoblju. Ljudi su se opustili. Naročito je osjetljiva situacija zbog nogometnog prvenstva. Ne bi bila moguća kontrole broja ljudi u zatvorenim dijelovima kafića. Idemo postupno i u ovom trenutku je donesen zaključak da nećemo otvoriti zatvorene dijelove kafića", dodao je Capak.

Božinović je komentirao i mogućnost digitalnih potvrda za razne događaje.

"Planiramo da se od 1. srpnja sve to dokazuje isključivo digitalnim potvrdama, a činjenica je da je ova mogućnost jednostavna, da svatko tko ispunjava tri uvjeta može besplatno do svoje potvrde. Svi preduvjeti su tehnički tu i formalni. Omogućuje se 1. srpnja ekstenzivno korištenje tih potvrda za druga događanja, a to su upravo aktivnosti kao što su koncerti, odlazak na utakmice, gledatelji u zatvorenim prostorima, zašto ne?" kazao je Božinović.

Božinović je rekao da će tijekom nogometnog prvenstva biti lokalne kontrole pridržavanja mjera. "Mi ne možemo poslati sliku, kada će igrati Hrvatska, da su se okupile tisuće ljudi i očekivati da će se prihvatiti poruka da je u Hrvatsku sigurno doći. To jedno s drugim ne ide", kazao je.

Na pitanje treba li biti otkazano navijanje na glavnom zagrebačkom trgu, Božinović je rekao da ih poziva da to naprave.

Smanjuje se razmak među stolovima u kafićima

"Jučer smo razgovarali nakon pismenog upita ugostitelja i mislim da ćemo razmak među stolovima smanjiti na dva i pol metra", kazao je Capak.

"Preboljenje plus jedna doza, to je urodilo plodom. To će biti priznato i moći će se dobiti COVID potvrda. U Europi vrijedi samo PCR test, dok će kod nas vrijediti i antigenski test, objasnio je Capak.

"Iznimno je bitno da se do početka godine cijepe i djeca, ali i da procijepljenost bude što veća prije dolaska zime", kazala je Markotić.

Do 20. svibnja oboljelo je 800 osoba cijepljenih s dvije doze, hospitalizirano je samo 80 i nitko nije umro. Nakon cijepljenja prvom dozom oboljelo oko 8000 tisuća, nitko nije umro ni završio na respiratoru.