U Hrvatskoj neki već uveli nagrade za cijepljenje, Beroš otkrio da se razmišlja i o toj opciji

Kako se interes za cijepljenje smanjuje, u Ministarstvu zdravstva počelo se razgovarati o novim modelima kako bi se procjepljivanje nastavilo. Cijepljenje bez naručivanja već je krenulo, ministar Vili Beroš najavljuje da uskoro kreću i covid autobusi, a na današnjoj konferenciji za medije ispred KB Dubrava otkrio je da se razmišlja i o nagradama, poput primjerice slobodnog dana.

I dok ministar sa svojim timom o tome razmišlja, neki su nagrade već uveli. Primjerice, u Krapinsko-zagorskoj županiji cijepljene će se nagrađivati kartom za besplatno kupanje u toplicama.

"Svakako ću se cijepiti jer mi posao to nalaže ali dobra je motivacija da se ljudi u ljetnim mjesecima odu okupati", kazao je za RTL Danas Marko Kantolić iz Krapine, koji će takvu će nagradu veselo prihvatiti.

Zvonko Perkot iz Zaboka pak rezonira: "Tko se hoće cijepiti taj se bude i cijepio bez obzira što netko daje poklone."

U Zagorju vjeruju to će povećati procijepljenost koja je trenutno na 38 posto. Novo-stari SDP-ov župan krapinsko-zagorski Željko Kolar kaže: "Računam da bi to bilo tisuću karata po termama i naš bi cilj bio da u idućih mjesec i pol dana cijepimo barem 10 tisuća ljudi. Akcija kreće idući tjedan ali svi koji se i danas cijepe mogu računati na tu nagradu."

U ovim termama na to su spremni, potvrdio je za RTL Danas Elvis Pavleković, direktor hotela i kampa: "Korist i zdravstvena i sigurnosna a i nama nakon ove pandemijske godine dodatna vrijednost kroz broj kupača koji će dolaziti na naše terme koje se smatraju sigurnom destinacijom."

Interes za cijepljenje među građanima pada, iz zavoda za javno zdravstvo sve pozivaju da se prijave.

"Ako smo uzeli tu granicu za procijepljenost od oko 60-70 posto još uvije imamo puno posla i zato je svaka ovakva inicijativa dobra", ocjenjuje Bojana Mahmutović, epidemiologinja županijskog Zavoda za javno zdravstvo.

U Splitu bi motivacija trebala biti karta za predstavu Francuzica u HNK.

"Mene to zasigurno ne bi motiviralo, ništa to je materijalno ne bi me motiviralo", kazala je Marica Žanetić Malenica.

"Što se više ljudi cijepi situacija i ekonomska i društvena će biti bolja i sve što će dodatno stimulirat dobro je", rekao je Joško Kalinić.

Za to vrijeme u Varaždinu je cijepljenje na punktovima bez naručivanja slobodno za sve.

"Naš cilj je motivirati one koji su preostali, i zato otvaramo cijeli dan, želimo im vremenski učiniti punkt dostupnim s obzirom na njihove obveze da kad god žele mogu doći", kazala je Irena Stipešević-Rakamarić, zamjenica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije.

