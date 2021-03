Plenković o Milanoviću: Riječ je o političkom divljaštvu, katastrofa je da dio javnosti to odobrava

Premijer Andrej Plenković danas je sudjelovao na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojem je bilo riječi o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2023.

Premijer se nakon sjednice GSV-a obratio javnosti te otkrio detalje sastanka.

"Predstavili smo sažetak dokumenta koji se radi već osam mjeseci. On sadrži reforme i investicije u visini 6,3 milijarde eura", rekao je premijer.

Dodao je kako će nakon savjetovanja s partnerima dokument biti finaliziran te je planirano da bude završen do kraja travnja, nakon čega slijedi potvrda od strane EU te isplata u kolovozu ili rujnu.

Premijer je upitan treba li opozvati predsjednika Milanovića.

"Što se tiče te teme, ja bih rekao nekoliko stvari. Potrebno je držati se ustava i zakona. Ustavni sud donio je odluku i on je jedini meritoran. Zlata Đurđević prestala je biti kandidat u proceduri koja nije u skladu sa zakonom. Mi nju nećemo podržati. Ne može se biti predsjednik Vrhovnog suda ako se ne poštuje zakon i nije reguliran proces izbora", kazao je premijer i potom nastavio:

"Što se tiče ostalog. Ja bih rekao samo nekoliko detalja o Zoranu Milanoviću. Riječ je o političkom divljaštvu koje počiva na metodologiji vrijeđanja svih koji imaju drukčije mišljenje. To je neprihvatljivo. A posebno ako to javnost podržava, to je onda katastrofa. Ja se nadam da je takvih malo, jer je to talog društvenih mreža".

Dodao je da je Milorad Pupovac napadnut od Milanovića na besprizoran način.

"Predsjednik bi se trebao ispričati. Slično je i s medijima. Napada i medije, a u tim istim medijima koje je napao, jutros sam na njihovim naslovnicama vidio vrlo blagu ili nikakvu reakciju. Kao da su u strahu", rekao je Plenković.

Dodao je kako se neće spuštati na tu razinu, ali će ustati u obranu slobode medija i razotkrivanje netočnih teza i banaliziranjem procedure izbora predsjednika Vrhovnog suda i reforme pravosuđa.

"Gdje su sada Grbin, Klisović i ostali humanitarci? Što imaju reći o onakvom napadu na Milorada Pupovca?" retorički se upitao Plenković.

"Reformu pravosuđa radi vlada, sabor. Mislim da je jako važno da javnost dobro shvati o čemu se ovdje radi, da nema skrivanja iza želje za reformom pravosuđa. To je politički pamflet koji se nastoji prodati hrvatskoj javnosti. Ima nas koji jako dobro vidimo, čujemo, razumijemo i znamo se postaviti", rekao je premijer.

Na ponovljeno pitanje razmišlja li se o opozivu, Plenković je rekao kako on ionako ne može proći, budući da su Milanovića podržali i iz Mosta, a za opoziv predsjednika potrebna je dvotrećinska većina u Saboru.

"Ako se ovako nastavi, može se i o opozivu razgovarati, ali, kao što vidimo, to neće proći. Nismo zaboravili tko mu je pomogao da bude izabran... Mostovci glume nekakvu klerikalnu desnicu, a u biti su za predsjednika koji dolazi s lijevog spektra. To njihovi birači moraju znati", kazao je premijer.

VIDEO: Pogledajte i ovo