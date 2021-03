Davor Šuker napokon prekinuo šutnju: Evo što je rekao o Daliću i Plenkoviću

Uoči utakmice s Ciprom, predsjednik HNS-a Davor Šuker prekinuo je višemjesečnu medijsku šutnju i dao intervju Večernjem listu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jeste li zabrinuti startom Hrvatske u kvalifikacijama za SP 2022., s obzirom na to da će se na SP plasirati samo prvoplasirana reprezentacija u skupini? A Hrvatska nije pobijedila u četiri posljednje natjecateljske utakmice.

- Nisam zabrinut, vjerujem u izbornika i u momčad. Imali smo i od Svjetskog prvenstva u Rusiji na ovamo određenih razdoblja kada su mnogi sumnjali u nas, ali uvijek smo se uspjeli izdići i ostvariti sve zacrtane ciljeve. Dakle, nemojmo raditi dramu od jednog poraza. Naravno da bismo svi bili zadovoljniji da u Ljubljani nismo izgubili, ali dečkima treba mir uoči predstojećih utakmica protiv Cipra i Malte. Uostalom, do plasmana na Svjetsko prvenstvo puno je teži put nego do Eura, za trinaest mjesta bori se 55 europskih reprezentacija. Iza nas je tek prva utakmica, pričekajmo malo. Uostalom, koja je to reprezentacija u ovom trenutku sigurna za Katar? Dugo sam u nogometu, puno je utakmica do kraja, ima tu još puno borbe.

Kako objašnjavate takav pad forme, pa i krizu vatrenih koja se protegnula kroz cijelu prošlu godinu? Jeste li o tome razgovarali s izbornikom i s igračima, ima li potrebe za tim uopće?

- Kao prvo, moramo biti svjesni činjenice da je Hrvatska od Svjetskog prvenstva u Rusiji na ovamo igrala utakmice uglavnom s najboljim reprezentacijama na svijetu. Kao drugo, došlo je do smjene generacija koje nisu uvijek bezbolne. Uza sve to, ostvarili smo plasman na Euro i nastupom u Ligi nacija zadržali status nositelja u prvoj jakosnoj skupini. A što se tiče razgovora s izbornikom i igračima... Svi mi radimo svoj posao za koji smo odgovorni, a ako je netko zaboravio, Hrvatska je još uvijek aktualni viceprvak svijeta. Uostalom, dovoljno je vidjeti s kojim žarom i zalaganjem igra kapetan Luka Modrić, svi se igrači trebaju ugledati u njega.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 24.03.2021., Ljubljana, Slovenija - Slovenija i Hrvatska u kvalifikacijskoj utakmici za FIFA svjetsko nogometno prvenstvu u Kataru. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Je li utakmica s Ciprom na neki način sada ključna, ne samo u smislu rezultata, nego i cjelokupnoga ozračja u reprezentaciji, pa i pozicije izbornika?

- Reći ću samo ovo: želim dati maksimalnu podršku izborniku i igračima i vjerujem u pobjedu protiv Cipra.

Kako ocjenjujete Dalićev učinak u proteklih godinu i pol; je li podbacio ili je, kako on kaže, ispunio sve ciljeve: plasirao Hrvatsku na EP i sačuvao nas u prvom razredu Lige nacija? Ima li Dalić sada vašu potporu kao što ju je imao nakon Rusije?

- Dalić uvijek ima moju bezrezervnu podršku. Što se tiče ciljeva, činjenica je da smo izborili nastup na Euru i da smo ispunili cilj u Ligi nacija iako smo igrali u skupini A. To nitko ne može poreći. I još nešto, nemojmo zaboraviti da su mnogi sumnjali kad smo Izvršni odbor HNS-a i ja donijeli odluku o Dalićevom imenovanju, a na kraju smo se iz Rusije vratili s povijesnim srebrom.

Često ste izloženi kritikama zbog predugoga izbivanja iz Hrvatske, pa i ne sudjelovanju u donošenju važnih odluka u HNS-u? Smeta li vam to, idete li ove godine po još jedan mandat na čelu HNS-a i do kada se vidite na čelu Saveza?

- Usporedio bih to s jedanaestercem protiv Rumunjske na SP-u u Francuskoj. Cijeli moj život je na visokom naponu, stres je sastavni dio sporta i naših funkcija, ali najvažnije je da sam zadovoljan svim učinjenim u HNS-u. A što se tiče kritika... Tako je to kod nas, svatko se usudi komentirati nečiji rad, a pitanje je jesu li ti koji kritiziraju uopće kompetentni i poznaju li materiju. Valjda i ja nekad imam pravo na godišnji odmor, a nemojmo zaboraviti da je u SAD-u naš najveći sponzor Nike i da radimo na novom projektu opreme za SP u Kataru. Komunikacija s velikim poslovnim partnerima mora biti učestala. Sve u svemu, odgovorno tvrdim da mi u Izvršnom odboru HNS-a radimo odličan posao. To se, uostalom, vidi po našim rezultatima. Od 2012. godine uložili smo u infrastrukturu skoro 29 milijuna eura, u ovim zahtjevnim vremenima HNS-ova blagajna je puna. Bez obzira na činjenicu da je tržište jako malo, privukli smo i svakodnevno privlačimo nove sponzore koji donose enormna sredstva, jedan od posljednjih je Fortenova grupa. Želio bih da su svi sportski savezi u Hrvatskoj poput nas, samoodrživi i moćni. Što se drugog dijela pitanja tiče, već sam najavio kandidaturu i reizbor, a volio bih odraditi još jedan mandat u Izvršnom odboru Uefe, što je za HNS i hrvatski nogomet općenito, od izuzetne važnosti. Još je puno vrijednih ljudi iz HNS-a u Fifi i Uefi i zbog njih se također vrijedi boriti. Trudit ćemo se povući dodatna sredstva iz Fife i Uefe, borim se da Hrvatska, poslije Engleske i Belgije, ima centralizirani VAR sustav. Bez obzira na sve, ja sam, po običaju, već izgubio predsjedničke izbore, ali ipak pričekajmo Skupštinu. Ono što mi smeta je kad u novinama unaprijed pročitam neke važne odluke koje donosimo u HNS-u. Takve ljude općenito ne podnosim u životu, ali izgleda da je to kod nas postalo normalno. Što bih trebao? Odavati projekte novinarima, družiti se s njima i ovisiti o njima? Iz iskustva znam da svi projekti koji preuranjeno izađu u medijima ostanu nerealizirani.

Vjerujete li, nakon sastanka s premijerom, da bi u skoro vrijeme mogla početi akcija stadion?

- Naravno. Vjerujem premijeru Andreju Plenkoviću, ministru financija Zdravku Mariću i Gradu Zagrebu da će vatreni u skoroj budućnosti imati stadion kakav zaslužuju, ali i nogometni kamp u Dalmaciji, što će biti glavna težnja za moj idući mandat. Jednako tako, moramo naći sredstva za obnovu poljudskog stadiona da bi on zadovoljio Uefine kriterije i, shodno tome, u skorijoj budućnosti mogao ugostiti europski Superkup, za što ću osobno lobirati. Evo, prije nekoliko dana na licu mjesta smo se uvjerili kako su Slovenci izgradili jednostavan i funkcionalan stadion. Stožice imaju kapacitet 16 tisuća mjesta, mi bismo voljeli graditi nešto veći, recimo po uzoru na Groupama Arenu u Budimpešti s kapacitetom od 22.000 mjesta – zaključio je Davor Šuker.