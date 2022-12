Plenković: Samo 15 zemalja su u NATO-u, EU, europodručju i Schengenu. Među njima je Hrvatska

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti (EU) i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (EU), prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama te prijedlog zakona o dodatnom porezu na dobit (EU). Na početku sjednice, obratio se premijer Andrej Plenković.

- Hrvatska je dobila još jednu jednoglasnu potporu naših partnera unutar EU, da ćemo postati članica Schengena, a to znači da smo mi unutar 420 milijuna ljudi koji uživaju u slobodi kretanja. Želim zahvaliti svim partnerima unutar EU na potpori, članicama Schengena koje nisu u EU, zahvaliti još jednom Europskoj komisiji - kazao je uvodno te zahvalio i svima u Hrvatskoj koji su radili na tom procesu.

Ulazak u Schengen nazvao je "velikim uspjehom", a 2022. godinu "godinom realizacije strateških ciljeva".

- Ovo je godina u kojoj smo realizirali povezanost hrvatskog teritorija - Pelješki most, ušli smo u europodručje, sa Schengenom omogućujemo slobodu kretnje, bez kontrola, bez sati na granicama - naveo je te dodao kako Schengen, također, omogućuje brže, lakše i jeftinije kretanje roba i ljudi te snažan poticaj turističkom prometu s obzirom na to da je velik dio Hrvatske auto destinacija.

Podsjetio je da se 80% robne razmjene odnosi se na zemlje Schengena te kako 75% turista dolazi iz država članica Schengena.

- Samo 15 zemalja u svijetu su u NATO-u, Europskoj uniji, europodručju i Schengenu. Među njima je Hrvatska - istaknuo je.

Osvrnuo se na jučerašnju zatvorenu sjednicu Vlade, održanu zbog Slovenije i izjave njihovog stajališta prema arbitraži.

- Mi smo uložili svoju izjavu i ponovili stajališta da smo se jednoglasnom odlukom povukli iz arbitražnog postupka zbog povreda, ali da smo spremni za nastavak bilateralnog dijaloga - navodi.

Osvrnuo se na cijene goriva te kazao kako, da nema odluka i mjera Vlade, danas bi benzin bio 12,41, dizel 13,51, a plavi dizel 8,85 kuna.

- Što znači da su ova dva goriva, koji se najviše konzumiraju, praktički skoro za 2 kune jeftiniji nego što bi bili da nema mjera koje provodimo već više od godinu dana - kaže.

Prilikom redovnog trenažnog leta, podsjeća, dogodila se nesreća. MIG je, kako je istaknuo, pao vjerojatno zbog tehničkog kvara, no istraga će ustvrditi sve razloge.

- Srećom oba pila su preživjela. Jedan je već na kućnoj njezi, drugi u bolnici operiran i dobro se oporavlja. Oni su prema protokolu, kako nas je izvijestio ministar Banožić, usmjerili avion u područje koje nije naseljeno, kada su vidjeli da imaju problem, i na taj način izbjegli dodatne moguće negativne posljedice. U svakom slučaju, dobro da su živi, istraga će pokazati što se dogodilo. Cijeli ovaj proces našeg mandata dobro smo procijenili nužnost zamjene eskadrile HRZ-a i donijeli odluku o kupovini Rafalea. Naši piloti se treniraju, tehničari obučavaju, infrastruktura prilagođava... Za godinu dana počet će dolaziti u Hrvatsku Rafale - istaknuo je.

- 1. siječanj je trenutak promjene, značajne promjene međunarodnog položaja Hrvatske i zato svi ovi napori koje smo uložili zavrjeđuju da ih adekvatno predstavimo i, još jednom, zaista zahvaljujem svima koji su ovom procesu dali svoj doprinos - rekao je Plenković zaključno.

Ministar Tomo Medved govorio je o aktualnom stanju vezanom uz potres i obnovu. Kako ističe, u programu izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća s izvođačima radovima ugovorena je izgradnja 578 zamjenskih kuća u iznosu od 600 milijuna kuna. U izgradnji je 20 višestambenih zgrada s 308 stanovima, vrijednosti 306,4 milijuna kuna. Do sada je obnovljeno 3967 obiteljskih kuća, dok se na 576 izvode radovi.

Nacrt prijedloga zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama predstavila je državna tajnica Željka Josić.

- Predlažemo povećanje materijalnih prava pojedinih skupina zaposlenih i samozaposlenih roditelja, sa 70 posto proračunske osnovice na 125, odnosno sa 2328 kuna na 4157 kuna - navela je, a prijedlog je prihvaćen.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju predstavio je ministar Vili Beroš.

- Zadovoljstvo mi je što danas mogu predstaviti izmjene i dopune organskih zakona u zdravstvu. Ove zakonske izmjene i dopune nisu niti početak, niti završetak reforma zdravstva, no predstavljaju važan dio promjena u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Reformi zdravstva pristupilo se sveobuhvatno jer razrađena je postepeno, u fazama, obuhvaćajući sve segmente zdravstvenog sustava. To je teže i složenije, no sigurniji put da se nužne promjene u zdravstvu i provedu. Ovim zakonskim izmjenama, prije svega, pristupamo kako bi započeli s osnovnim organizacijskim promjenama i osigurali financijska sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, koja su nužna za kvalitetnu i sigurnu provedu promjena u zdravstvu i realizaciju ciljeva reforme. Opći cilj reforme zdravstva je održiv zdravstveni sustav s pacijentom u središtu, a čemu predloženi zakoni daju svog kvalitativni i kvantitativni okvir i doprinos - pojasnio je.

Državni tajnik Zdravko Zrinušić objedinjeno je predstavio Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

- Ulaskom u eurozonu, HNB gubi status pridruženoga člana i započinje punopravno članstvo u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu - istaknuo je Zrinušić na sjednici.

Ministrica Marija Vučković navela je kako se Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda predlaže zbog "iznimnog rasta cijena energenta koji je u 2022. dodatno ubrzan zbog brutalne i ničim izazvane ruske agresije na Ukrajinu".

- Subjekti u preradi poljoprivrednih proizvoda dovedeni su posljedično u situaciju manjka likvidnosti i potencijalnog generiranja gubitaka - kazala je. Program je vrijedan 200 milijuna kuna, a sredstva osigurana u proračunu na pozicijama Ministarstva poljoprivrede, dodala je.

Ministar Gordan Grlić Radman izvijestio je o Prijedlogu odluke o doprinosu Republike Hrvatske Središnjem fondu Ujedinjenih naroda za krizne situacije za 2023. godinu.

- Uslijed nedavnih kriznih situacija u svijetu, kao što su pandemija bolesti COVID-19 i rat u Ukrajini, Središnji fond UN-a za krizne situacije pokazao se ključnim instrumentom u funkciji omogućavanja žurnog djelovanja međunarodnih humanitarnih i razvojnih organizacija i agencija u sustavu UN-a. S tim u vezi, na predstojećoj donatorskoj konferenciji očekuje se povećanje financijskih doprinosa država u proračun Središnjeg fonda. Hrvatska je spremna odgovoriti na poziv i sudjelovati na konferenciji te najaviti financijski doprinos za 2023. u iznosu od 100.000 američkih dolara - navodi Grlić Radman te dodaje kako Hrvatska time "iskazuje vlastitu solidarnost i odgovornost".