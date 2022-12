Plenković: Euro i Schengen su najopipljiviji za građane. Sa Slovenijom smo spremni razgovarati

U Banskim dvorima održan je sastanak vladajuće koalicije nakon kojega se medijima obratio premijer Andrej Plenković. Hrvatska je danas, podsjetimo, primljena u Schengen u koji ulazi 1. siječnja 2023. godine. Istovremeno, Bugarska i Rumunjska nisu primljene.

- U ime Vlade želim izraziti zadovoljstvo svim članicama država EU da i mi nakon 1. siječnja postanemo članica Schengena. Na sastanku ministara unutarnjih poslova ta je odluka potvrđena. Radili smo na svim reformama, ispunili 281 kriterij. Ovo je velika godina isporuke: Pelješki most, europodručje, zamjena kune eurom i sada Schengen - rekao je Plenković.

- Jedni od prvih koji su čestitali ministru Butkoviću bili su naši prijevoznici jer i njima to mijenja način rada. Ostvarili smo ovo u desetoj godini članstva. Nije mi poznato da je bilo koja zemlja ušla istoga dana u Schengen i u euro područje - kaže Plenković.

- Slovenija je uložila jednu izjavu uz ovu odluku koja se odnosi na to da su oni kazali kako je za njih arbitraža i dalje relevantna kada je u pitanju razgraničenje, mi smo dali svoju izjavu kao Vlada i razloge da smo se povukli iz arbitražnog sporazuma, ali da smo spremni razgovarati sa Slovenijom o razgraničenju u duhu dobrosusjedskih odnosa - kazao je Plenković.

Proces je, dodaje, bio dugotrajan i zahtjevan.

- Dokaz tome je da danas nije bilo odluke za Bugarsku i Rumunjsku koje su u tom procesu puno dulje nego mi i rade naporno na reformama. 1. siječnja 2023. Hrvatska ostvaruje svoje strateške ciljeve - rekao je Plenković.

- Ono što je meni najdraže, euro i Schengen su najopipljiviji za građane, to su stvari koje će svi vidjeti - zaključio je premijer.

- Ovo će naš sustav čuvanja granice EU zato što ćemo moći dio ljudi rasporediti na granice sa zemljama koje nisu u Europskoj uniji - kazao je.

Upitan je i o padu MiG-a 21.

- Oba pilota se osjećaju bolje, jedan je na kućnoj njezi, drugi je dobro prošao operaciju, nemam drugih informacija oko istrage - rekao je.

Premijer je upitan o izjavi Darija Zurovca da je iz HDZ-a stvaran pritisak na njega zbog obuke ukrajinskih vojnika.

- Ako je to tako onda imam veliki komunikacijski upit u to što on percipira kao pritidsak u vezi neke teme koja je politička. Zurovac mi je poslao neki dan poruku koja je glasila ovako: 'Ako je moguće da popijemo kavu i porazgovaramo o obuci vojnika, ja mogu doći do zgrade Vlade'. Ja sam mu odgovorio da sam stalno na putu da mogu najranije u četvrtak, odnosno dana. Niti sam ja radio pritisak, niti je Branko Bačić radio, nejasno mi je odakle ta teza - rekao je premijer.

- Politička odgovornost za nedonošenje odluke neće biti na onom tko je glasao za nego za onog tko nije glasao za. I to će nositi na plećima 150 godina. Kompliciraju samo oni koji ne bi podržali Ukrajinu, a za koga su oni ne znam - dodao je premijer.