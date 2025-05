UŽIVO Nove izlazne ankete: Selak povećala prednost pred Hermanom, HDZ pokorio Osijek, SDP izgubio Rijeku

Birališta za lokalne izbore zatvorena su u 19 sati. Do 16,30 sati glasovalo je milijun i 96 tisuća birača od 3, 5 milijuna koliko ih je to imalo pravo, objavilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP) u 17 sati. U postotcima to iznosi 33, 06 posto.

Objavljene su izlazne ankete

Tomislav Tomašević uvjerljivo vodi u Zagrebu ( 48,56%)

Ivica Puljak vodi u Splitu ( 36,17%)

Iva Rinčić dobila je najviše glasova u Rijeci ( 39,72%)

Ivan Radić osvojio je novi gradonačelnički mandat već u prvom krugu (71,18%)

20:00 - Stigle su nove izlazne ankete Nove TV.

GRAD ZAGREB

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ 48,56%

MARIJA SELAK RASPUDIĆ 15,91%

MISLAV HERMAN 12,7%

DAVOR BERNARDIĆ 7,65%

TOMISLAV JONJIĆ 6,7%

IVICA LOVRIĆ 3,32%

PAVLE KALINIĆ 3,11%

SPLIT

IVICA PULJAK 36,17%

TOMISLAV ŠUTA 28,86%

ŽELJKO KERUM 14,78%

DAVOR MATIJEVIĆ 10,86%

FRANKO KELAM 4,91%

MARINA KOVAČEVIĆ 2,19%

RIJEKA

IVA RINČIĆ 39,72%

MARKO FILIPOVIĆ 19,66%

SANDRA KRPAN 17,05%

DENIS VUKOREPA 11,82%

NEBOJŠA ZELIČ 5,47%

PETRA MANDIĆ 4,66%

OSIJEK

IVAN RADIĆ 71,18%

VJERAN MARIJAŠEVIĆ 17,75%

ZLATKO AHIĆ 5,22%

DOMAGOJ BENDEKOVIĆ 2,8%

19:50 - Potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac komentirala je u nedjelju izlaze ankete, istaknuvši da je ujedinjenje ljevice u Zagrebu dovelo do uvjerljive pobjede, dok rezultati u Rijeci pokazuju veliki podbačaj, kao i u Splitu u kojem je, smatra, negativna kampanja naštetila njihovu kandidatu. Više pročitajte OVDJE.

FOTO Pogledajte reakcije u stožerima na prve rezultate izlaznih anketa

19:30 - Zdravka Bušić kazala je da u HDZ-u nema razočarenja. "Obrađeno je vrlo malo 30 posto, u nekima nema. Ja mislim da će naš Šime u Zadru biti prvi", kazala je Bušić za Večernji. "Što se tiče Osijeka pobjeđuje definitivno naš Ivan Radić. Što se tiče Split Šuta će biti iznenađenje. "Nadam se pozitivnim rezultatima", kazala je. Više pročitajte OVDJE.

19:18 - Izlazne ankete i rezultate izbora u studiju Večernji TV-a komentiraju analitičarka Ankica Mamić i analitičar Petar Tanta. Više pročitajte OVDJE.

19:10 - Dva puta je euforični uzvik zatresao Tvornicu. "Polako polako" rekao je Tomislav Tomašević za Večernji list nakon prvih izlaznih anketa koji su donijeli odlične rezultate u prvom krugu. Više pročitajte OVDJE.

FOTO Lagana hrana i kutak za vegane u jednom stožeru: Pogledajte što se jede i pije prije rezultata izbora

19:00: Nova TV je objavila izlazne ankete:

GRAD ZAGREB

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ 49,59%

MARIJA SELAK RASPUDIĆ 14,91%

MISLAV HERMAN 13,2%

DAVOR BERNARDIĆ 7,44%

TOMISLAV JONJIĆ 6,5%

IVICA LOVRIĆ 3,29%

PAVLE KALINIĆ 2,98%



SPLIT

IVICA PULJAK 36,25%

TOMISLAV ŠUTA 29,38%

ŽELJKO KERUM 14,61%

DAVOR MATIJEVIĆ 10,61%

FRANKO KELAM 4,96%

MARINA KOVAČEVIĆ 1,91%

RIJEKA

IVA RINČIĆ 39,85%

MARKO FILIPOVIĆ 19,89%

SANDRA KRPAN 17,43%

DENIS VUKOREPA 11,74%

NEBOJŠA ZELIČ 4,98%



PETRA MANDIĆ 4,34%



OSIJEK

IVAN RADIĆ 72,12%

VJERAN MARIJAŠEVIĆ 17,33%

ZLATKO AHIĆ 5,15%

DOMAGOJ BENDEKOVIĆ 2,59%

Ovdje su podaci za gradske skupštine:

GRAD ZAGREB

MOŽEMO!, SDP

Mandata: 26

Glasova: 47,29%

HDZ i partneri

Mandata: 7

Glasova: 14,07%

NL Selak Raspudić

Mandata: 7

Glasova: 12,94%

SERVUS ZAGREB

Mandata: 4

Glasova: 7,9%

NL Jonjić i partneri

Mandata: 3

Glasova: 6,57%

BUZ, Plavi grad

Mandata: 0

Glasova: 3,29%

NL Kalinić

Mandata: 0

Glasova: 2,93%

MOST i partneri

Mandata: 0

Glasova: 2,14%

DO i SIP i partneri

Mandata: 0

Glasova: 1,64%

HOĆEMO i partneri

Mandata: 0

Glasova: 0,48%

PRAVO I PRAVDA i partneri

Mandata: 0

Glasova: 0,42%

RF

Mandata: 0

Glasova: 0,33%

SPLIT

CENTAR

Mandata: 11

Glasova: 32,32%

HDZ i partneri

Mandata: 10

Glasova: 28,57%

SDP i partneri

Mandata: 4

Glasova: 12,36%

HGS

Mandata: 4

Glasova: 11,51%

MOST i partneri

Mandata: 2

Glasova: 5,77%

PG

Mandata: 0

Glasova: 3,99%

NL Jonjić i partneri

Mandata: 0

Glasova: 2,25%

HSU i partneri

Mandata: 0

Glasova: 1,97%

NL Kovačević

Mandata: 0

Glasova: 1,26%

RIJEKA

AM i partneri

Mandata: 11

Glasova: 35,07%

SDP i partneri

Mandata: 7

Glasova: 22,23%

HDZ i partneri

Mandata: 5

Glasova: 14,78%

NL Filipović

Mandata: 3

Glasova: 11,08%

MOŽEMO!

Mandata: 3

Glasova: 9,52%

MOST i partneri

Mandata: 2

Glasova: 6,63%

JAVNO DOBRO

Mandata: 0

Glasova: 0,69%

OSIJEK

HDZ i partneri

Mandata: 20

Glasova: 63,4%

SDP, MOŽEMO!

Mandata: 6

Glasova: 21,3%

DOMINO i partneri

Mandata: 1

Glasova: 6,25%

HDSSB i partneri

Mandata: 0

Glasova: 2,32%

Snaga SiB i partneri

Mandata: 0

Glasova: 2,07%

ANU

Mandata: 0

Glasova: 2,05%

HSU

Mandata: 0

Glasova: 2,01%

SDSS

Mandata: 0

Glasova: 0,6%