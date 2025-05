VIDEO Tomašević i ekipa oduševljeni: Euforija u stožeru Možemo nakon izlaznih anketa

* Možemo rezultate lokalnih izbora čeka u zagrebačkoj Tvornici kulture

* Najviše se prate rezultati za Zagreb gdje Tomislav Tomašević ide po svoj drugi mandat

Tijek događaja:

20:00 - Ako do kraja večeri ostanu ovakvi rezultati, možemo reći da je to jako velika pobjeda, poručila je u nedjelju koordinatorica Možemo! Sandra Benčić, komentirajući izlazne ankete prema kojima Tomislav Tomašević u Zagrebu osvaja 49,59 posto, a Možemo! i SDP većinu u Gradskoj skupštini. "Ovo su izlazne ankete, nisu službeni rezultati. Rezultati anketa su sjajni, ali ja volim biti malo oprezna, pričekati kraj večeri. U svakom slučaju oni pokazuju koliko su veliko povjerenje nama Zagrepčani dali", poručila je Benčić iz izbornog stožera u Tvornici kulture. Zahvalila je na svakom dobivenom glasu koje su im birači poklonili.

"Ali želim zahvaliti i na tome što su nam ove četiri teške godine, kada je trebalo Grad izvaditi iz bankrota i dovesti ga do ovoga gdje je danas, u najvećem investicijskom ciklusu ikada, što su nam držali leđa, bili uz nas cijelo vrijeme, bodrili nas i toliko puta nam na cesti prišli i rekli "izdržite". Mi smo izdržali za njih, a oni su to danas potvrdili", kazala je.Ako do kraja večeri rezultati ostanu ovakvu, možemo reći da je ovo jako velika pobjeda, naglasila je Benčić.

19:20 - Skupštinska zastupnica stranke Možemo, Marina Ivandić komentirala je prve rezultate izlaznih anketa. - Ovo su indikativni rezultati, koji su sjajni, takve rezultate smo priželjkivali, međutim treba stati na loptu i sačekati rezultate samog glasanja. Mi smo ovim rezultatima svakako zadovoljni i nadamo se da će takav biti i konačni ishod - kazala nam je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19:05 - Dva puta je euforični uzvik zatresao Tvornicu. "Polako polako" rekao je Tomislav Tomašević za Večernji list nakon prvih izlaznih anketa koji su donijeli odlične rezultate u prvom krugu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19:00 - Nakon što su pročitani rezultati izlaznih anketa, u stožeru Možemo zavladala je euforija. Naime, prema izlaznim anketama Tomašević i Možemo osvajaju više od 49 posto glasova.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

18:20 - Stožer Možemo u zagrebačkoj Tvornici kulture, ili Tvornici pobjeda kako ju zovu vrata posjetiteljima i simpatizerima stranke otvorio je u 18 sati. Na ulazu se provjeravaju imena s popisa, a svatko može dobiti i zastavicu sa sloganom kampanje. Za razliku od posljednjeg stožera koji se ovdje smjestio, a riječ je o predsjedničkom stožeru Zorana Milanovića, iz stranke Možemo i njihovog koalicijskog partnera SDP-a ovoga puta su odlučili biti gostoljubiviji po pitanju hrane i pića.

Nitko neće ostati žedan jer je u velikom pogonu tvornice jednako tako veliki šank, uz to na stolovima su vino i mineralna za gemišt, kao i Coca-Cola te obična voda. Što se tiče okusa, častit će se uz male zalogaje, a posebnost ponude je "kutak za vegane - budimo solidarni" na kojemu je šarenilo plata koje su bez proizvoda životinjskog porijekla, a što će zasigurno obradovati neke simpatizere. Ostali koji se vole pogostiti mesom moći će se počastiti suhomesnatim narescima i sirevima s miješanih plata uz slane kiflice servirane u pletenoj tradicionalnoj košari, a za desert su na rasporedu suhi kolači.

Sve u svemu, ponuda je dobra, a stožer se oko 18.20 još lagano popunjavao. Galeriju su pak ispunile novinarske ekipe koje će uživo izvještavati. U 19 sati stižu prve izlazne ankete, a govor kandidata stranke očekuje se na kraju večeri kada budu poznati rezultati.