VIDEO U SDP-u se veselili rezultatu Tomaševića, muk za ostale gradove. Glasovac: Ne možemo biti zadovoljni

* SDP rezultate lokalnih izbora čeka u sjedištu svoje stranke na Iblerovom trgu

* U Zagrebu su u koaliciji s Možemo

Tijek događaja:

19:45 - Potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac komentirala je u nedjelju izlaze ankete, istaknuvši da je ujedinjenje ljevice u Zagrebu dovelo do uvjerljive pobjede, dok rezultati u Rijeci pokazuju veliki podbačaj, kao i u Splitu u kojem je, smatra, negativna kampanja naštetila njihovu kandidatu. „Neki su rezultati očekivani, neki neočekivani, ali ipak su ovo izlazne ankete. Drago mi je da se pokazalo da se, kada se ljevica ujedini, u Zagrebu može doći do uvjerljive pobjede i uvjerljive većine u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. Izlazne ankete u Rijeci pokazuju veliki podbačaj, ali nada umire zadnja, i mi i dalje vjerujemo da će naša kandidatkinja Sandra Krpan ući u drugi krug, a u drugom krugu je sve moguće. Bit ćemo puno pametniji za nekoliko sati kada pristignu službeni rezultati”, prvi je to komentar SDP-ove Glasovac na izlazne ankete koje ukazuju na nepovoljan ishod za stranku u Rijeci i Splitu.

U Splitu je očito negativna kampanja naštetila našem kandidatu Davoru Matijeviću koji je prije nekoliko tjedana u svim anketama bio pri ulasku u drugi krug, međutim, ovo nas je okrznulo, ustvrdila je. No, dodala je, ako gledamo na postojeće stanje u Gradskom vijeću u kojem smo bili na jednom vijećniku, prema ovim anketama ta će se situacija bitno promijeniti i imat ćemo značajniju ulogu u Gradskom vijeću. Upitana može li najveća oporbena stranka, koja pretendira preuzeti vlast na državnoj razini, biti time zadovoljna, kazala je 'naravno da ne možemo, to je potpuno jasno' i pozvala da se pričakaju službeni rezultati kada će se moći konkretnije analizirati.

Na pitanje nastavi li se i u službenim DIP-ovim rezultatima trend koji su pokazale izlazne ankete treba li i tko i kakvu odgovornost snositi, pogotovo kada je riječ o Rijeci i Splitu, uzvratila je da bi radije pričekala kompletnu sliku u cijeloj Hrvatskoj. „Uvjerena sam da će SDP biti jači nego na prošlim lokalnim izborima i možemo očekivati dobre rezultate u nekim županijama u kojima do sada nismo obnašali vlast. Mislim da će to poslije ovih izbora biti bitno drugačije, uz zadržavanje vlasti u sredinama u kojima smo je i do sada imali, što je neki vjetar u leđa”, poručila je Glasovac. Što se tiče eventualne odgovornosti pokažu li se i konačni rezultati nepovoljnima za SDP, pogotovo u Rijeci, ocijenila je da 'nije ni mjesto ni vrijeme da se o tome govori'.

19:40 - U SDP su stigli predsjednik Siniša Hajdaš Dončić, Arsen Bauk, Davor Vić..., a sluša se Baby lasagna i Rim tim tagi dim.

19:10 - SDP-ovci su s oduševljenjem dočekali rezultate izlaznih anketa za Zagreb gdje uvjerljivo vodi Tomislav Tomašević i zajedn ička lista za gradsku skupštinu, no nastala je tišina kada su čitani rezultati za ostale gradove.

19:05 - SDP je rezultate izbora odlučio dočekati u svom središtu, na Iblerovom trgu, a ne u "Tvornici kulture" gdje se smjestio stožer aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, kojega su u bitci za drugi mandat podržali, i stranke Možemo! s kojom koaliraju na listama za Gradsku skupštinu. Boris Lalovac je, pak, prve izlazne ankete dočekao rame uz rame uz Tomislava Tomaševića u Tvornici, kako je vole nazvati, "pobjeda". 30-ak SDP-ovaca je prve izlazne ankete dočekalo na Iblerovom trgu, gdje su gromoglasnim pljeskom pozdravili rezultate koje njihovoj koaliciju predviđaju 49, 59 posto u gradonačelničkoj utrci. Dok čekaju prve službene rezultate Državnog izbornog povjerenstva mogu se okrijepiti uz raznorazne kanape koji su izloženi na švedskom stolu.