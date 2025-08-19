Uživajte u sunčanom vremenu, dolazi nam promjena: Nestabilno vrijeme uz pljuskove s grmljavinom

Danas će biti pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka očekuje Hrvatsku u utorak, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) napominjući kako će se najviše dnevne temperature uglavnom kretati od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu ujutro ponegdje umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Sutra će doći do postupnog naoblačenja sa zapada, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje kiša te izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer. Od sredine dana ponekog pljuska može biti i u središnjoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, najprije na sjevernom dijelu. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na Jadranu 18 i 23, a najviša dnevna od 27 do 32 °C.

Kako piše HRT, sredinom tjedna u kopnenom području bit će oblačnije i nestabilnije, gdjekad uz kišu, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, već u srijedu u unutrašnjosti Istre i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Lokalno je moguća i obilna oborina, osobito u Lici i Dalmaciji. I pritom do četvrtka južina, vrućina i sparina, zatim osvježenje, ne samo zbog pada temperature nego i zbog sjevernog vjetra.

Na Jadranu će tijekom svježijeg petka jačati bura i tramontana, a prije njih će puhati umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar, znan još i kao garbin i lebić. Uz promjenjivu naoblaku pljuskova i grmljavine u srijedu će biti uglavnom na sjevernom Jadranu, poslije i južnije. Lokalno je moguće i nevrijeme, pa i pijavice.

