Uživajte u sunčanom ponedjeljku, stiže pogoršanje vremena

Nakon što je Hrvate ovog vikenda iznenadila kiša i snijeg, prvi radni dan u tjednu dočekat će ih većinom suho i sunčano vrijeme, dok će tijekom dana biti toplije nego što je bilo u nedjelju. No, svi oni koji se nadaju kako će to potrajati razočarat će se jer stiže promjena vremena.

'U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro ponegdje moguću magle. Poslijepodne se ne može isključiti mogućnost za mjestimice malo kiše, pa i u obliku ponekog pljuska. Bit će pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, ujutro uz mogućnost ne samo za mjestimice kratkotrajnu maglu, nego i slab mraz", navela je Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

Napominje kako je mraz vjerojatniji u Gorskom kotaru i Lici jer će najniža temperatura zraka na 2 metra visine biti od -2 do 0 °C, pri tlu i niža. "Na jugu Hrvatske također sunčano, ujutro uz više oblaka. Uz obalu u prvom dijelu dana bura, zatim sjeverozapadnjak uz malo do umjereno valovito more", navodi.

Pogoršanje vremena

Poznata meteorologinja kazala je kako će uz novo naoblačenje, kiša će na Jadranu ponovno padati već u utorak, uz jačanje juga.

"Promjenljivo i nestabilno će se nastaviti - u srijedu uz mjestimice izraženije pljuskove i grmljavinu, a u četvrtak postupno smirivanje vremena. Jako jugo u srijedu će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bit će u manjem porastu. U unutrašnjosti u utorak jutro još razmjerno svježe, zatim naoblačenje uz mjestimičnu kišu, ponajprije u gorskim krajevima. U srijedu promjenjivo i osjetno toplije uz povremenu kišu, moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom. U četvrtak sunčanije uz umjeren jugozapadnjak.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

